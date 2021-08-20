Спалах COVID-19 в дитячому таборі Одеси: кількість хворих перевищила 70
19 серпня в дитячому центрі "Молода гвардія" виявили ще 11 дітей і педагогів хворих на COVID-19
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА.
"Станом на 20 серпня зареєстровано 71 випадок інфікувань коронавірусом, в тому числі 11 педагогів-організаторів. Триває вивезення з оздоровчого центру дітей, які не перебували у зміні, де стався спалах", - зазначила речник департаменту ОДА Людмила Мельничук.
За словами обласного головного санлікаря Віталія Гончарова, перебіг хвороби у пацієнтів – середньої тяжкості, ситуація в центрі "Молода гвардія" під контролем.
- Нагадаємо, раніше у дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі у 42 дітей та двох працівників виявили коронавірус.
- Також у 33 вихованців дитячого центру "Молода гвардія" у Одесі попередньо підтвердили "Дельта"-штам COVID-19.
- 8 дітей госпіталізували до дитячої міської клінічної лікарні № 3.
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