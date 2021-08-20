Спалах COVID-19 в дитячому таборі Одеси: кількість хворих перевищила 70

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА.

"Станом на 20 серпня зареєстровано 71 випадок інфікувань коронавірусом, в тому числі 11 педагогів-організаторів. Триває вивезення з оздоровчого центру дітей, які не перебували у зміні, де стався спалах", - зазначила речник департаменту ОДА Людмила Мельничук.

За словами обласного головного санлікаря Віталія Гончарова, перебіг хвороби у пацієнтів – середньої тяжкості, ситуація в центрі "Молода гвардія" під контролем.

Нагадаємо, раніше у дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі у 42 дітей та двох працівників виявили коронавірус.

Також у 33 вихованців дитячого центру "Молода гвардія" у Одесі попередньо підтвердили "Дельта"-штам COVID-19.

8 дітей госпіталізували до дитячої міської клінічної лікарні № 3.