Спалах COVID-19 в Україні очікуємо в жовтні-листопаді, - Кузін

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"Найближчими днями ми не очікуємо, що ситуація буде різко погіршуватися. Ми йдемо за сценарієм 2020 року. І якщо подивитися статистику за аналогічний місяць минулого року, то зараз ми перебуваємо перед піком. Але хочу нагадати, що минулого року пік у нас спостерігався через півтора-два місяці після тих цифр, які ми реєструємо зараз. Підйом захворюваності ми очікуємо десь восени цього року, приблизно в жовтні-листопаді", - наголосив Кузін.

За його словами, спалах може статися раніше, але зараз є всі можливості для того, щоб його не допустити.

Головний санлікар зазначив, що по-перше, вакцинація захищає від важкого перебігу - це ключовий момент.

"Чим більше людей ми зараз охопимо щепленнями, тим менше матимемо наслідків для системи охорони здоров’я, для здоров'я людей, і тим менше будемо мати летальних випадків восени, коли такий спалах дійсно буде", - сказав Кузін.

За його словами, по-друге, саме від відповідальної поведінки українців залежить те, наскільки швидко Україна буде заходити в "жовту", "помаранчеву" або "червону" зону.

"Базові профілактичні речі, які стосувалися коронавірусної інфекції, так само ефективно діють і проти “Дельта”- штаму. Це уникнення місць масового скупчення, використання антисептиків, обробка рук, етикет чхання та інше", - додав Кузін.

Раніше Національна академія наук спрогнозувала, що з цього тижня (16-22 серпня) є ризик значного зростання захворюваності на COVID-19.

Упродовж доби 15 серпня було зареєстровано ​417 нових випадків COVID-19 (в тому числі 31 дитина та 10 медпрацівників), 14 людей померли, 248 пацієнтів одужали.

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