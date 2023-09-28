Спалах лихоманки Денге: у Бангладеш загинула майже тисяча людей

Про це інформує BBC.

Зазначається, що стрімке поширення хвороби викликане вологими мусонами, що сприяють розмноженню комарів, які є носіями вірусу.

Наразі у країні намагаються стримати поширення хвороби шляхом інформування громадськості, оскільки лікарні критично переповнені. Крім того, у медзакладах не вистачає рідини для внутрішньовенного введення, яка є важливою для лікування: хворі на лихоманку Денге зазвичай страждають від зневоднення.

За словами представників міністерства охорони здоров'я, спалах хвороби застав країну зненацька, оскільки він викликаний сильнішим штамом вірусу. Через це самопочуття хворих на лихоманку Денге погіршується значно швидше.

За останні два місяці у Бангладеш від лихоманки щодня помирало до 20 людей, а загальна смертність перевищила показники першого спалаху, зареєстрованого у 2000 році.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, випадки зараження лихоманкою Денге зафіксовані у всіх 64 районах Бангладеш.

Довідково. Лихоманка Денге - вірусна інфекція, переносниками якої є комарі. Серед симптомів захворювання - головний біль, нудота, біль у суглобах та м'язах. У важких випадках хвороба також викликає внутрішню кровотечу, яка може спричинити смерть. Лихоманка Денге зазвичай набуває статусу епідемії у тропічних країнах. Крім того, спалахи можуть виникати у міських районах з поганими санітарними умовами, які сприяють розмноженню комарів-переносників вірусу.