Спаринг-партнер Усика пояснив, чому ставка на "рубку" не врятує Джошуа у реванші
Спаринг-партнер Олександра Усика Девід Аллен заявив, що український боксер переможе британця Ентоні Джошуа у другому поєдинку
Про це повідомляє vRINGe.com.
За його словами, у реванші Джошуа одразу піде вперед та спробує вирішити долю поєдинку в стартових раундах, проте це не принесе йому успіху.
"Думаю, цього разу Джошуа обійдеться без розвідки, одразу ж накинеться на Олександра і спробує скористатися своїми перевагами - антропометрією, потужністю і силою. Питання в іншому. Чи вистачить цього для того, щоб побити Усика? І я вам відповім: точно ні. Це взагалі не варіант, оскільки Олександр дуже розумний. Якщо Джошуа нав'яже рубку "кістка в кістку", то саме йому дістанеться більше", - переконаний Аллен.
Він додав, що Джошуа буде вимушений ризикувати та стане зручною мішенню для українця.
"Не факт, що Джошуа є що запропонувати Усіку. Йому доведеться ризикувати у реванші. А коли ризикуєш, то стаєш ще зручнішою мішенню — він тоді буде і зовсім відкритий для Усика, який володіє неймовірною перевагою в швидкості та техніці", - наголосив Аллен.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.
- 14 грудня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі спочатку зустрінеться з Ділліаном Вайтом, а потім проведе бій з переможцем реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.52Продаж 30.93
- Актуальне
- Важливе