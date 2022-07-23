Спека, дощі й помірний вітер: синоптик Наталка Діденко назвала погоду на 24 липня
Українцям 24 липня слід чекати на дощі, грози та спеку до +32 °C
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.
На Заході України 24 липня температура повітря знизиться до +23...28 °C, на Закарпатті - до +30 °C. У більшості областей вона коливатиметься в межах +27...32 °C.
Дощі, місцями з грозами, спершу йтимуть на Заході, а вдень і ввечері будуть на Півночі, крім Сумщини, Вінниччині, частині Одещині та Черкащині. Локальні та незначні опади ймовірні на Луганщині. У решті областей України буде суха та сонячна погода.
Вітер буде південно-західний, невеликий або помірний. Під час грози можливі сильні пориви.
Киянам 24 липня слід чекати на +30...32 °C. У другій половині дня або надвечір дощ із грозою більш імовірний. Упродовж 25 липня в Києві спека тимчасово спаде. Дощі підуть далі у східному напрямку.
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