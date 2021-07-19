Спека відступає, - Наталка Діденко попередила про грозові дощі, шквали та зниження температури
В Україні 20 липня очікуються дощі, град, шквали та зниження температури
Про це синоптик Наталка Діденко повідомила в Telegram.
“Спека відступає. Вже завтра, 20 липня, у західних, північних та частині центральних областей України температура повітря знизиться”, - заявила вона.
У західних областях очікується +22°C...+27°C.
У північних областях +25°C...+28°C.
У центральних областях на Вінниччині +25°C...+27°C, на Черкащині +26°C...+29°C, у Кропивницькому з районами та на Полтавщині +27°C...+31°C, на Дніпропетровщині +29°C...+33°C.
У південній частині та у східних областях ще втримається спека, у вівторок передбачається +30°C...+35°C.
Завтра опади найбільш ймовірні на Заході та Півночі України.
У другій половині дня чи вже надвечір грозові дощі досягнуть Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, а також Центру (окрім Дніпропетровщини). Можуть бути якісь локальні - на Харківщині.
Контрасти в зоні фронту, який зумовлює дощі та послаблює спеку - значні, тому місцями можливі сильні зливи, град та шквали.
На Донеччині, Луганщині, на Запоріжжі та в Криму 20 липня - суха погода.
У Києві у вівторок очікується +26°C...+27°C, а в середу, взагалі, буде стрибок униз до +22°C...+24°C. Періодично дощ, гроза.
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