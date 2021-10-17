Спецоперації з ліквідації ватажків російських терористів, які здійснювалися за наказом Порошенка, при Зеленському повністю припинилися, - Бутусов

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він нагадав, що 5 років тому, 16 жовтня 2016 року, внаслідок зухвалої спецоперації 5-го управління Департаменту контррозвідки Служби безпеки України в ліфті свого будинку в центрі Донецька було знищено одного з найвідоміших російських терористів – Арсена Павлова, позивний Моторола.

Бутусов також зазначає, що спецоперації з ліквідації ватажків російських терористів, які здійснювалися за наказом президента Петра Порошенка, при президенті Володимиру Зеленському повністю припинилися.

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Як відомо, 21 лютого 2015 року Служба безпеки України оформила підозру терористу "Моторолі" за статтею 438 ККУ (воєнний злочин — порушення законів та звичаїв війни). Йому інкримінувалося знущання, катування та розстріли людей. Про це свідчили звільнені заручники — що він "просто підходив і з пістолета вбивав людей".

З огляду на причетність Мотороли до вбивства багатьох громадян України, зокрема Героя України Ігоря Брановицького, ліквідувати Моторолу вирішили в його домі, пише Бутусов.

Охорона Мотороли контролювала двір і сам під’їзд, у будинку жило багато мирних жителів, тож ліквідацію треба було провести так, щоб невинні люди не постраждали.

Був обраний план підриву ліфта житлового будинку в центрі Донецька, де "Моторола" отримав квартиру.

Спецоперацію проводили два добровольці – один кадровий співробітник розвідки, інший – позаштатний агент. Тренування проводили у Києві, в під’їзді будинку, де був встановлений ліфт такої ж конструкції.

За легендою група діяла як бригада ліфтерів. Вони відкрили шахту ліфту нібито для планового огляду, встановили вибухівку і датчики. Обладнання було замасковане під комплект ліфтера.

За кілька днів до вибуху розвідники зайшли в будинок у Донецьку. Охорона перевірила документи та сумку, нічого не запідозривши. Моторола був на виїзді.

"Ремонтники" встановили вибуховий пристрій і датчик, який мав сигналізувати, що терорист зайшов у ліфт.

16 жовтня Арсен Павлов зайшов у під’їзд з одним охоронцем. Український диверсант чув, що відбувається у ліфті. Коли в ліфт зайшли люди, він набрав номер "Мотороли", яким той користувався. В той момент, коли в ліфті задзвонив телефон і Павлов узяв слухавку, пролунав вибух.

Бутусов пише, що всі українські диверсанти, які брали участь у спецоперації, благополучно залишили Донецьк. ФСБ кілька разів рапортувала про "затримання" терористів, які нібито підірвали Моторолу. Але всі вони не мають відношення до цієї операції. Очевидно, ці "зізнання" фабрикували для обману російського керівництва та населення тимчасово окупованих територій, щоб приховати провал ФСБ – вважає журналіст.

Бутусов констатує, що за два з половиною роки президентства Володимира Зеленського на Донбасі українські спецслужби не знищили жодного відомого російського терориста.

"Ні про який успіх спецоперацій говорити не доводиться, тому що начальником комітету з розвідки при президенті, Зеленський призначив відкритого русофіла, заступника міністра закордонних справ часів Януковича Руслана Демченка. В результаті минула половина терміну повноважень Зеленського, а ми обговорюємо не успіх наших спецслужб, а провали", – зауважив Бутусов.

"Усі ті, хто організував і виконав успішну ліквідацію "Мотороли", залишаються з нами, і вони завжди готові повернутися у стрій. Ліквідація терориста Павлова – яскрава сторінка в історії Війни за Незалежність в стилі ізраїльської "Моссад". І прийде час – про цей подвиг у нас також будуть написані книги і зняті фільми", – резюмував Бутусов.

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