Волонтери оголосили проведення акції з нагоди річниці відкриття Гончаренко центру в Хмельницькому. Гроші, що буде зібрано, підуть на допомогу українським військовим, зокрема, на закупівлю антидронової рушниці. Серед лотів є особисті речі українських захисників, а також трофеї, здобуті ними в боях: фляги, посуд, елементи форми окупантів. На час проведення заходу Гончаренко центр у Хмельницькому перетворився на виставковий зал, де можна роздивитися усі лоти наживо. Також зробити ставки та подивитись речі можна онлайн.

Як розповіла організаторка, волонтерка Романа Цісар, всі речі передали спеціально для аукціону військові, які наразі знаходяться на передовій. Зокрема, бійці 8-го окремого полку спеціального призначення та елітного розвідувально-диверсійного підрозділу “Kraken”. “Ми дуже вдячні нашим Воїнам, які не лише захищають усіх нас і Україну, а й допомагають волонтерам допомагати. Це і є взаємна підтримка. Хлопці передали нам унікальні речі, свої прапори та книжки, а також речі орків, здобуті в боях. На виручені кошти ми зможемо придбати антидронову рушницю, яка допоможе нашим захисникам боротися з ворожою розвідкою”, - зазначила волонтерка.

“Рік тому ми відкрили Гончаренко центр у Хмельницькому. Цей рік пройшов для наших волонтерів продуктивно: вони допомагали, навчали, надавали психологічну підтримку. І ось до своєї річниці та Різдва – наш центр оголосив проведення аукціону. Речі, які можна придбати тут дійсно унікальні. Але найголовніше, що кожний внесок наближає нашу перемогу. Адже антидронова рушниця для українських захисників – це можливість ще ефективніше гнати окупантів з нашої землі”, - наголосив засновник волонтерської мережі Олексій Гончаренко.