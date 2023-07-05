Спецпредставник Китаю Лі Хуей поставив під сумнів, що системи Patriot збили російський "Кинджал"
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що спецпредставник Китаю Лі Хуей поставив під сумнів, що системи Patriot збили російський "Кинджал"
Про це він розповів у інтерв'ю FT.
Зазначається, що спецпредставник Китаю з питань Євразії озвучив сумніви під час своїх відвідин Києва у травні. Таку інформацію надали українські дипломати, зокрема міністр оборони Олексій Резніков.
"Я запропонував - якщо є сумніви, ми готові надати докази", - коментує Резніков.
Проте, за його словами, Лі Хуей покинув Київ, не ознайомившись із доказами.
Посольство Китаю в Києві не відповіло на запит про коментар.
- 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українські військові збили російську ракету "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot.
- 9 травня Пентагон офіційно підтвердив, що Україна збила російський "Кинджал" системою Patriot.
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