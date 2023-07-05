Про це він розповів у інтерв'ю FT.

Зазначається, що спецпредставник Китаю з питань Євразії озвучив сумніви під час своїх відвідин Києва у травні. Таку інформацію надали українські дипломати, зокрема міністр оборони Олексій Резніков.

"Я запропонував - якщо є сумніви, ми готові надати докази", - коментує Резніков.

Проте, за його словами, Лі Хуей покинув Київ, не ознайомившись із доказами.

Посольство Китаю в Києві не відповіло на запит про коментар.