Спецпредставник Китаю заявив, що не пропонував залишити Росії окуповані території України
Спецпредставник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей заявив, що під час свого турне не пропонував європейським лідерам залишити РФ окуповані території України
Про це він сказав на брифінгу 2 червня, передає Укрінформ.
Раніше WSJ писав, що спецпредставник Китаю Лі Хуей під час поїздки Європою закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території.
"Не знаю, кого мали на увазі в Wall Street Journal під так званими поінформованими західними чиновниками, але такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності", – сказав Лі Хуей.
Дипломат запевнив, що Китай дотримується об’єктивної і справедливої позиції щодо війни в Україні.
"Ми діємо правильно і належно, чи то в комунікації з українською стороною, чи з російською, чи з європейською… Ми відверто висловлюємо свою позицію, наші співбесідники теж", – сказав Лі.
За його словами, публікація WSJ мала намір підірвати українсько-китайські відносини.
"Міністр закордонних справ Кулеба особисто зробив уточнення, яке свідчить про те, що неправдиве повідомлення Wall Street Journal не тільки абсолютно не відповідає фактам, але й є спробою спровокувати китайсько-українські відносини й посіяти в них розбрат і недовіру", – заявив спецпредставник Китаю.
- 2 червня Лі Хуей також заявив, що побачив готовність України та Росії до переговорів.
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