Про це він сказав на брифінгу 2 червня, передає Укрінформ.

Раніше WSJ писав, що спецпредставник Китаю Лі Хуей під час поїздки Європою закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території.

"Не знаю, кого мали на увазі в Wall Street Journal під так званими поінформованими західними чиновниками, але такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності", – сказав Лі Хуей.

Дипломат запевнив, що Китай дотримується об’єктивної і справедливої ​​позиції щодо війни в Україні.

"Ми діємо правильно і належно, чи то в комунікації з українською стороною, чи з російською, чи з європейською… Ми відверто висловлюємо свою позицію, наші співбесідники теж", – сказав Лі.

За його словами, публікація WSJ мала намір підірвати українсько-китайські відносини.

"Міністр закордонних справ Кулеба особисто зробив уточнення, яке свідчить про те, що неправдиве повідомлення Wall Street Journal не тільки абсолютно не відповідає фактам, але й є спробою спровокувати китайсько-українські відносини й посіяти в них розбрат і недовіру", – заявив спецпредставник Китаю.