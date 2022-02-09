"Спецслужбовців, які були на варті української безпеки, витісняють "зелені чоловічки": політекспертка Кушнір про справу вагнерівців і звільнення Бурби

Про це вона повідомила у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспреco.TV.



"Найобразливіше те, що залишки людей в спеціальних органах, силових структурах були на варті української безпеки, тих людей витісняють оці прекрасні "зелені" чоловічки (чинна влада, - ред), які знають, що вони знають краще, як треба "родіну" любить", - сказала експертка.



На її думку, справу вагнерівців намагаються забути та приховати,



"Весна прийде - всі забудуть". Забудуть про того Бурбу, про те, що президент Зеленський в розмові з Лукашенком видав фактично деталі спецоперації, забудуть про зрив спецоперації в тюрмі "Ізоляція", які мали здійснити наші спецслужби на окупованій території. Це тільки те, що вилилось в публічну площину. Єрмак страшенно хотів поговорити з Козаком і Путіним, й "кабы чего не вышло" - відтермінували та зірвали операцію по вагнерівцям", - підсумувала вона.





Колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.

Бурба заявив, що з України могли телефонувати очільнику МЗС Білорусі Володимиру Макею і розповісти про спецоперацію щодо вагнерівців.