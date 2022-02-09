"Спецслужбовців, які були на варті української безпеки, витісняють "зелені чоловічки": політекспертка Кушнір про справу вагнерівців і звільнення Бурби
Політична експертка Світлана Кушнір вважає, що влада намагається зробити так, щоб всі забули про можливий зрив спецоперацій щодо затримання найманців з приватної військової компанії Вагнера
Про це вона повідомила у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспреco.TV.
"Найобразливіше те, що залишки людей в спеціальних органах, силових структурах були на варті української безпеки, тих людей витісняють оці прекрасні "зелені" чоловічки (чинна влада, - ред), які знають, що вони знають краще, як треба "родіну" любить", - сказала експертка.
На її думку, справу вагнерівців намагаються забути та приховати,
"Весна прийде - всі забудуть". Забудуть про того Бурбу, про те, що президент Зеленський в розмові з Лукашенком видав фактично деталі спецоперації, забудуть про зрив спецоперації в тюрмі "Ізоляція", які мали здійснити наші спецслужби на окупованій території. Це тільки те, що вилилось в публічну площину. Єрмак страшенно хотів поговорити з Козаком і Путіним, й "кабы чего не вышло" - відтермінували та зірвали операцію по вагнерівцям", - підсумувала вона.
- Колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.
- Бурба заявив, що з України могли телефонувати очільнику МЗС Білорусі Володимиру Макею і розповісти про спецоперацію щодо вагнерівців.
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