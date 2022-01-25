"Дзвінок чи росіянам, чи Макею – це держзрада": Бурба заявив, що українська влада розповіла МЗС Білорусі про спецоперацію вагнерівців

Про це він сказав в інтерв'ю УП.



"Дивіться, як би не було, дзвінок чи росіянам, чи Макею - це державна зрада. Що таке державна зрада? Це передача відомостей, що становлять держтаємницю, іноземній стороні, ворогу. Можливо, той агент російський, якби одразу подзвонив росіянам, це було би явно. Тобто агентура в Офісі - дійсно грамотна, толкова, але працює не так відкрито", - сказав він.



Бурба вважає, що в Офісі президента "дійсно є російські агенти, які так чи інакше злили інформацію про спецоперацію". Він підтвердив, що між Україною та Білоруссю була домовленість, що білоруси передадуть затриманих найманців Україні.



"За моїми даними, через два дні прибули співробітники ФСБ і сказали: а які претензії? Ви затримали наших громадян. Який злочин росіяни вчинили проти Білорусі? Злочину немає, правильно? Росіяни, за моїми даними, запитали: так а навіщо було так захоплювати? І тут починається найцікавіше. Тепер Білорусь, маючи величезний козир, телефонує нашому військово-політичному керівництву і каже: "Ми перевірили, росіяни мали вилітати з Білорусі - ось квитки. Українці, ви нас не обманювали, коли казали, що бойовики їхали до нас на заворушення?" - розповів Бурба.



Бурба додав, що ідея операції з'явилася 2018 році, тоді ж створили спеціальну групу. Українські розвідники отримали можливість проникнути в керівний склад однієї з російських ПВК під назвою "МАР".



"Ми не просто змогли керувати нею, ми ще й змогли проникнути у спеціальні служби Росії, які здійснювали нагляд за компанією. Ми могли координувати військову компанію і дивитися, як за нею спостерігають спецслужби Росії. На кінець 2018 - початок 2019 року ми подумали: а давайте спробуємо не просто знати, які плани у військової компанії. Давайте спробуємо підкорегувати їх таким чином, щоб це могло забезпечити документування злочинних дій. І використовувати це в майбутньому як докази для наших справ у міжнародних судах", - зазначив він.



Після перемоги Зеленського на виборах Бурба зазначив, що доповідав йому про хід операції - комунікація тривала аж до самої спецоперації. З квітня 2020 року на доповідях про хід операції крім президента були ще й інші особи.



23 липня Бурба разом із заступником голови СБУ Русланом Баранецьком прибули до ОП на чергову доповідь, але вони мали зустріч з Єрмаком, який передав слова Зеленського про необхідність відтермінувати операцію.



"Він прослухав від нас доповідь про неможливість перенесення, доповідачем був я. Тому що чим більше бойовики з кожною хвилиною залишалися в Москві, тим більше були шанси попасти в поле зору співробітників контррозвідки ФСБ. Єрмак також виходив з кабінету і доповідав президенту, за його словами. Через деякий час отримали з Баранецьким команду перенести виліт на середу, 29 числа", - пояснив ексочільник ГУР.

Нагадаємо, 17 листопада 2021 року міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".

18 листопада 2021 року шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання.

Згодом колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb