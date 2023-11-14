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Головна Війна з Росією Спецтехніка, набої та 10 Leopard: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Спецтехніка, набої та 10 Leopard: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

14 листопада, 2023 вiвторок
13:42
Війна з Росією танк Leopard 1

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, яка складається переважно зі спеціальних автозасобів і танків, а також включає амуніцію, безпілотники та РЛС

Про це йдеться в оновленому списку уряду ФРН.

Зокрема, передано:

  • 10 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (раніше їх було передано 20 одиниць);
  • 14 багатоцільових гусеничних транспортних засобів Bandvagn 206 (BV206) (на додаток до переданих раніше 46);
  • танк для розмінування WISENT 1 (загалом ЗСУ мають їх уже 11);
  • п'ять гусеничних медичних транспортних засобів Carrier Warthog.

Доставлено також ще три автомобілі прикордонної служби (раніше 230); чотири великотоннажних напівпричепи 8x8 HX81 та стільки ж напівпричепів (раніше відповідно 75/70); 16 вантажівок Zetros (на додаток до 200); три автотранспортних засоби (вантаживка, мікроавтобус, позашляховик) (ФРН передала таких загалом 300) і 13 вантажівок MAN TGS (раніше 12).

Окрім того, Україна отримала понад тисячу снарядів калібру 155 мм; півтора мільйона патронів до пістолетів; 10 безпілотників-розвідників VECTOR (раніше передано 132); 14 наземних оглядових РЛС GO12 (загалом передано 46) і 10 тис. спеціальних окулярів (Бундесвер і промисловість надали їх уже загалом 90,6 тис.).

  • Напередодні стало відомо, що Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW) готує партію допомоги Україні, яка в основному включає будівельне обладнання та матеріали, зокрема, транспортери, мініекскаватори, драбини, тачки, бетономішалки та інструменти.
  • Також посол ФРН в Україні Мартін Єґер заявив, що Німеччина до кінця поточного року відправить Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T на додачу до тих трьох, які надала раніше.
  • У 2024 році Німеччина подвоїть військову допомогу Україні: тепер загальна сума допомоги становитиме 8 млрд євро.

Німеччина
допомога Україні
зброя для України
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