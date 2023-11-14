Спецтехніка, набої та 10 Leopard: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Про це йдеться в оновленому списку уряду ФРН.

Зокрема, передано:

10 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (раніше їх було передано 20 одиниць);

14 багатоцільових гусеничних транспортних засобів Bandvagn 206 (BV206) (на додаток до переданих раніше 46);

танк для розмінування WISENT 1 (загалом ЗСУ мають їх уже 11);

п'ять гусеничних медичних транспортних засобів Carrier Warthog.

Доставлено також ще три автомобілі прикордонної служби (раніше 230); чотири великотоннажних напівпричепи 8x8 HX81 та стільки ж напівпричепів (раніше відповідно 75/70); 16 вантажівок Zetros (на додаток до 200); три автотранспортних засоби (вантаживка, мікроавтобус, позашляховик) (ФРН передала таких загалом 300) і 13 вантажівок MAN TGS (раніше 12).

Окрім того, Україна отримала понад тисячу снарядів калібру 155 мм; півтора мільйона патронів до пістолетів; 10 безпілотників-розвідників VECTOR (раніше передано 132); 14 наземних оглядових РЛС GO12 (загалом передано 46) і 10 тис. спеціальних окулярів (Бундесвер і промисловість надали їх уже загалом 90,6 тис.).