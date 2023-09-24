Спікер Палати представників Маккарті збереже $300 мільйонів для України в оборонному бюджеті США

Про це повідомляє The Hill.

Спікер Кевін Маккарті заявив, що збереже допомогу Україні в законопроекті про фінансування Пентагону, всупереч своїй заяві, зробленій днем раніше, про те, що він вилучить ці гроші через опозицію з боку депутата Марджорі Тейлор Грін.

Маккарті вирішив залишити 300 мільйонів доларів допомоги Україні в законопроекті після того, як зрозумів, що інший бюджетний документ, який буде прийнятий наступного тижня - той, що фінансує Державний департамент і закордонні операції - також включає в себе гроші для Києва.

Спікер сказав, що вилучити допомогу Україні з бюджету Державного департаменту та закордонних операцій "стає дедалі важче", тому він вирішив залишити гроші для Києва в обох бюджетах.

Наступного тижня Палата представників має провести єдине процедурне голосування, щоб ухвалити чотири законопроекти про асигнування, включаючи ті, що фінансують Пентагон, Державний департамент та закордонні операції.

"Це не вирішує проблему, тому що в одному з них є деякі питання, пов'язані з Україною", - сказав Маккарті про вилучення допомоги Україні із законопроекту про асигнування для Пентагону. "Це стало надто складно зробити, тому ми залишаємо її в ньому".

Зазначається, що 300 млн доларів стосуються фінансування програми "Допомога Україні в забезпеченні безпеки", яка працює з 2014 року, коли РФ вторглась в Україну.