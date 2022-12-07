Спікери парламентів України, Польщі та Литви закликали світ зберегти й посилити санкційний тиск на РФ
Голови парламентів України, Литви та Сенату Польщі підписали Резолюцію, про підтримку України, а спікери держав закликали світ зберегти й посилити санкції проти РФ
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Резолюцію було підписано під час ХІІ Сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща.
У документі наголошується важливість багатовимірної підтримки, яку надають Україні Литва та Польща та зазначено, наскільки важливою є співпраця Люблінського трикутника. Спікери підтвердили готовність продовжувати співпрацю, щоб змусити Росію повністю вивести свої війська з території всієї України та відновити територіальну цілісність і суверенітет нашої держави у її міжнародно визнаних кордонах.
Також, у Резолюції підтверджено право України на індивідуальну або колективну самооборону, згідно зі ст. 51 Статуту ООН, та наголошено, що перемога у війні, розв’язаній РФ, має життєве значення для України та Європи в цілому.
"Очільники трьох парламентів закликали світ зберегти та посилити санкційний тиск на рф задля подальшого суттєвого підриву спроможності держави-агресора вести війну проти України та продовжувати надавати політичну, економічну, фінансову, гуманітарну, військову та іншу допомогу, скільки буде потрібно для досягнення перемоги над агресором", - йдеться у повідомленні.
Лю́блінський трикутник - тристоронній регіональний альянс для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною.
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