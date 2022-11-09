Про це повідомляє CNN.

За даними після підрахунку частини голосів, Пелосі переобирається на новий термін в штаті Каліфорнія. Вона набирає 82% голосів та випереджає свого суперника від Республіканської партії Джона Денніса.

Однак, якщо республіканці отримають більшість місць у палаті представників, Пелосі не вдасться зберегти посаду спікерки.

82-річна Ненсі Пелосі перебуває у палаті представників з 1987 року. Посаду спікерки вона обіймає з 2019-го.

У середу, 9 листопада, станом на 09:40 на проміжних виборах до палати представників США лідирує Республіканська партія, водночас в сенаті демократи отримують рівну з конкурентами кількість місць.

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