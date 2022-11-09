Спікерка палати представників Пелосі переобирається до конгресу США, - CNN
Спікерка палати представників Ненсі Пелосі переобирається на новий термін до конгресу США
Про це повідомляє CNN.
За даними після підрахунку частини голосів, Пелосі переобирається на новий термін в штаті Каліфорнія. Вона набирає 82% голосів та випереджає свого суперника від Республіканської партії Джона Денніса.
Однак, якщо республіканці отримають більшість місць у палаті представників, Пелосі не вдасться зберегти посаду спікерки.
82-річна Ненсі Пелосі перебуває у палаті представників з 1987 року. Посаду спікерки вона обіймає з 2019-го.
- У середу, 9 листопада, станом на 09:40 на проміжних виборах до палати представників США лідирує Республіканська партія, водночас в сенаті демократи отримують рівну з конкурентами кількість місць.
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