Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, житель Балаклійського району Харківщини у липні 2022 року почав спілкуватися з працівником ФСБ, від якого отримав завдання збирати інформацію про дислокацію та переміщення ЗСУ в Харкові та в області.

Колаборант зібрав інформацію про розміщення блокпостів у Харківському районі. У Харкові він прибув до однієї з військових частин і позначив на мапі місце її розташування. Всю інформацію чоловік передав ФСБ.

Правоохоронці затримали зловмисника під час виконання чергового завдання окупантів. Колаборанту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Раніше повідомлялося, що у Львові правоохоронці викрили проросійського пропагандиста, який створив групу "Львівська народна республіка" та просував російські наративи.

Прокуратура оголосила підозру дев'ятьом суддям та прокурору з тимчасово окупованого Криму, які у 2014 році перейшли на бік окупантів.