Спілкувався із ФСБ та здавав позиції ЗСУ: на Харківщині викрили ворожого інформатора
На Харківщині затримали колаборанта, який інформував ФСБ про переміщення та розташування підрозділів ЗСУ
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, житель Балаклійського району Харківщини у липні 2022 року почав спілкуватися з працівником ФСБ, від якого отримав завдання збирати інформацію про дислокацію та переміщення ЗСУ в Харкові та в області.
Колаборант зібрав інформацію про розміщення блокпостів у Харківському районі. У Харкові він прибув до однієї з військових частин і позначив на мапі місце її розташування. Всю інформацію чоловік передав ФСБ.
Правоохоронці затримали зловмисника під час виконання чергового завдання окупантів. Колаборанту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
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