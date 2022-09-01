Перейшли на бік росіян 2014 року. Дев'ятьох суддів і прокурора із Криму судитимуть за держзраду
Дев'ятьох суддів і прокурора із тимчасово окупованого Криму судитимуть за перехід у 2014 році на сторону російських загарбників
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
До суду направили обвинувальні акти щодо 9 суддів Апеляційного суду і місцевих судів, а також прокурора Криму за фактом державної зради.
Слідчі встановили, що після тимчасової окупації Криму судді та прокурор продовжили працювати у незаконно створених прокуратурах та судах: "Наразі зрадники забезпечують функціонування незаконних органів прокуратури та судової влади окупантів".
Зловмисникам передбачає позбавленням волі на до 15 років з конфіскацією майна.
Загалом від початку року ДБР завершило спеціальне досудове розслідування відносно 30 суддів та 2 прокурорів Автономної Республіки Крим. Обвинувальні акти направлено до суду.
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