Про це інформує Державне бюро розслідувань.

До суду направили обвинувальні акти щодо 9 суддів Апеляційного суду і місцевих судів, а також прокурора Криму за фактом державної зради.

Слідчі встановили, що після тимчасової окупації Криму судді та прокурор продовжили працювати у незаконно створених прокуратурах та судах: "Наразі зрадники забезпечують функціонування незаконних органів прокуратури та судової влади окупантів".

Зловмисникам передбачає позбавленням волі на до 15 років з конфіскацією майна.

Загалом від початку року ДБР завершило спеціальне досудове розслідування відносно 30 суддів та 2 прокурорів Автономної Республіки Крим. Обвинувальні акти направлено до суду.

СБУ передали до суду обвинувальний акт на двох громадсько-політичних діячів, які з росіянами та "Українським вибором" Медведчука готували силовий переворот в Україні та мали зв'язок із Сурковим.

Російський агент розвідував позиції командних пунктів та логістичних складів українських військ, отримані дані РФ використала для здійснення ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах аеродрому "Краматорськ". Агенту ФСБ присуджено 9 років позбавлення волі.

Організатора транснаціональної шахрайської групи, який разом зі спільниками привласнив понад €600 тис., затримали під час перетину кордону Польщі з Білоруссю.

Під час тимчасової окупації на Миколаївщині двоє поліцейських віддали табельну зброю та боєприпаси окупантам. Правоохоронці одному повідомили про підозру, а іншого - розшукують.