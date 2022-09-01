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Перейшли на бік росіян 2014 року. Дев'ятьох суддів і прокурора із Криму судитимуть за держзраду

1 вересня, 2022 четвер
15:13

Дев'ятьох суддів і прокурора із тимчасово окупованого Криму судитимуть за перехід у 2014 році на сторону російських загарбників

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

До суду направили обвинувальні акти щодо 9 суддів Апеляційного суду і місцевих судів, а також прокурора  Криму за фактом державної зради.

Слідчі встановили, що після тимчасової окупації Криму судді та прокурор продовжили працювати у незаконно створених прокуратурах та судах: "Наразі зрадники забезпечують функціонування незаконних органів прокуратури та судової влади окупантів".

Зловмисникам передбачає позбавленням волі на до 15 років з конфіскацією майна.

Загалом від початку року ДБР завершило спеціальне досудове розслідування відносно 30 суддів та 2 прокурорів Автономної Республіки Крим. Обвинувальні акти направлено до суду.

  • СБУ передали до суду обвинувальний акт на двох громадсько-політичних діячів, які з росіянами та "Українським вибором" Медведчука готували силовий переворот в Україні та мали зв'язок із Сурковим.
  • Російський агент розвідував позиції командних пунктів та логістичних складів українських військ, отримані дані РФ використала для здійснення ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах аеродрому "Краматорськ". Агенту ФСБ присуджено 9 років позбавлення волі.
  • Організатора транснаціональної шахрайської групи, який разом зі спільниками привласнив понад €600 тис., затримали під час перетину кордону Польщі з Білоруссю.
  • Під час тимчасової окупації на Миколаївщині двоє поліцейських віддали табельну зброю та боєприпаси окупантам. Правоохоронці одному повідомили про підозру, а іншого - розшукують.

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Крим
війна з Росією
державна зрада
ДБР
держзрада
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