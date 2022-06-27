Спільність України та Молдови в отриманні статусу кандидата ЄС грає нам на руку, - політолог Шлінчак
Керівник правління інституту світової політики Віктор Шлінчак переконаний, оскільки Німеччина та Франція підтримували Молдову в отриманні кандидатства в ЄС, так само вони можуть підтримувати Модову спільно з Україною вже у набутті членства
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Зв’язка України з Молдовою відкриває нам більші перспективи. Це означатиме, що Німеччина та Франція, які підштовхували Молдову до кандидатства в Євросоюзі, можливо, таким чином почнуть і підштовхувати Україну", - наголосив Шлінчак.
Політолог додав, що на даний час Молдова попереду України в плані удосконалення законодавства згідно з вимогами ЄС.
"Зрозуміло, що дуже важко зараз говорити про відсоток того законодавства, яке нам залишилось уніфікувати, тому що Молдова в цьому плані йшла більш швидкими кроками, не зважаючи на те, що у них при владі досить довго були соціалісти. Проте по законодавству Молдова ближче до ЄС, ніж ми. Тож нам треба наздоганяти та переганяти", - сказав він.
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