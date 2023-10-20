Спільнота фінансових розвідок призупинила членство Росфінмоніторингу
Еґмонтська група, яка об'єднує фінансові розвідки країн світу, повідомила, що призупинила членство Росфінмоніторингу
Про це повідомила пресслужба спільноти.
Група ухвалила відповідне рішення, щоб зберегти свою репутацію в питаннях протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму.
"У цій системі довіра є ключовим фундаментом для будь-якої співпраці", – йдеться у заяві.
На переконання керівників групи, довіра до Росфінмоніторингу значно підірвана через його позицію щодо дій і політики уряду РФ, а також способів комунікації, які він обрав.
"Еґмонтська група залишається глибоко стурбованою руйнівними наслідками поточної російської військової агресії проти України та негативним впливом на Державну службу фінансового моніторингу України", — наголосили автори документа.
Еґмонтська група об'єднує фінансові розвідки різних країн світу. Її було створено 1995 року для боротьби з незаконними фінансовими операціями. Україну прийняли до складу організації 2004 року. Станом на 2021 рік група налічувала 165 членів.
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