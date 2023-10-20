Спільнота фінансових розвідок призупинила членство Росфінмоніторингу

Про це повідомила пресслужба спільноти.

Група ухвалила відповідне рішення, щоб зберегти свою репутацію в питаннях протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму.

"У цій системі довіра є ключовим фундаментом для будь-якої співпраці", – йдеться у заяві.

На переконання керівників групи, довіра до Росфінмоніторингу значно підірвана через його позицію щодо дій і політики уряду РФ, а також способів комунікації, які він обрав.

"Еґмонтська група залишається глибоко стурбованою руйнівними наслідками поточної російської військової агресії проти України та негативним впливом на Державну службу фінансового моніторингу України", — наголосили автори документа.

Еґмонтська група об'єднує фінансові розвідки різних країн світу. Її було створено 1995 року для боротьби з незаконними фінансовими операціями. Україну прийняли до складу організації 2004 року. Станом на 2021 рік група налічувала 165 членів.