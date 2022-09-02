Список очолили доньки Путіна: Кабмін пропонує запровадити санкції проти 99 фізичних і 178 юросіб із РФ та Білорусі

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За інформацією Мінреінтеграції, йдеться про підприємства військово-промислового комплексу РФ, посадових осіб нацбанків Росії та Білорусі. Також під обмеження потрапили інші російські й білоруські компанії та громадяни цих країн – ті, що сприяли агресії РФ проти України та за допомогою яких Росія намагалася обходити застосовані проти неї санкції. Список одіозних персон, яких стосуватимуться обмеження, очолили доньки Володимира Путіна.

Зокрема, передбачено застосування санкцій до групи компаній "Сернія" і пов’язаних з нею осіб – саме їх Росія використовувала для обходу санкційних обмежень і постачання продукції мікроелектроніки для потреб військово-промислового комплексу. Також обмеження торкнуться російських виробників мікроелектроніки й програмного забезпечення та компаній, що причетні до хакерських атак.

Серед юридичних осіб, до яких пропонують застосувати санкції, – група компаній "Царьград", які поширюють проросійську пропаганду, та компаній, що займалися майнінгом в інтересах промислового сектору країни-агресора.

У міністерстві додають, що санкції проти них усіх також застосували Сполучені Штати Америки, тож тепер обмеження до держави-агресора та її прибічників застосовуватимуться синхронно країнами-партнерами й Україною. Тепер список запропонованих санкції розгляне РНБО та президент України.

30 серпня уряд на засіданні схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій на 10 років проти керівника російської православної церкви патріарха Кирила та ще семи її представників

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