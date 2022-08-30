Уряд запропонував персональні санкції проти патріарха Кирила та ще семи представників РПЦ

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Як йдеться у повідомленні, Кабінет Міністрів схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій на 10 років проти керівника російської православної церкви патріарха Кирила та ще семи її представників. Відповідне розпорядження Уряд прийняв на своєму засіданні 30 серпня.

"Російська православна церква підтримує війну Росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з РФ суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами", - зазначив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Також зазначається, що таке рішення Кабмін прийняв, щоб захистити національні інтереси, національну безпеку, суверенітет та територіальну цілісність України.

"Санкції передбачають: блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів та співробітництва, анулювання офіційних візитів тощо", - йдеться у повідомленні.

Список ще розгляне Рада національної безпеки та оборони України та Президент України. Окрім всього, їхнє погодження дозволить з таким же списком звернутись до міжнародної спільноти аби ввести такі ж санкції в інших країнах.

Пропозиції до санкційного списку підготували Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Державною службою України з етнополітики та свободи совісті.

Православна церква України закликала архієпископа Константинополя розглянути та засудити діяльність московського патріарха, який проповідує расистське вчення про "русскій мір".

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