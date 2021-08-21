Співак Юрко Юрченко передав Зеленському челендж з гри на роялі
Музикант, співак, автор пісень та лідер рок-гурту "Юркеш" Юко Юрченко звернувся через соцмережі до президента Володимира Зеленського
Свою заяву він розмістив у себе на фейсбуці, інформує Еспресо.TV.
"Я, Юрій Юрченко, заслужений Артист України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його Володимиру Зеленському. Тож, Володимир Олександрович Зеленський, приймайте естафету!", - йдеться в описі до відео за участю Юрченка, де він підходить до встановленого на спортивній площадці сінтезатора, повертається спиною до глядачів й після того лунає музика.
"Давайте ще раз, нам потрібен здоровий президент", - каже він на завершення.
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