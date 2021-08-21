Співак Юрко Юрченко передав Зеленському челендж з гри на роялі

Свою заяву він розмістив у себе на фейсбуці, інформує Еспресо.TV.



"Я, Юрій Юрченко, заслужений Артист України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його Володимиру Зеленському. Тож, Володимир Олександрович Зеленський, приймайте естафету!", - йдеться в описі до відео за участю Юрченка, де він підходить до встановленого на спортивній площадці сінтезатора, повертається спиною до глядачів й після того лунає музика.



"Давайте ще раз, нам потрібен здоровий президент", - каже він на завершення.

