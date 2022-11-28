Співпраця та повоєнна відбудова: міністр оборони Словенії приїхав до України і зустрівся з Резніковим
Міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець приїхав до Києва і зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим
Про це повідомив у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.
"Був радий приймати міністра оборони Словенії Мар'яна Шареця у Києві. Обговорили безпекову ситуацію та розвиток двосторонньої співпраці, включно з можливостями повоєнної відбудови України. Цінуємо словенську політичну підтримку та військово-технічну допомогу українській армії, а також навчання наших військовослужбовців", - написав Резніков.
Раніше, у жовтні, Словенія передала Україні 28 танків М-55S.
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