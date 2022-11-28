Про це повідомив у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

"Був радий приймати міністра оборони Словенії Мар'яна Шареця у Києві. Обговорили безпекову ситуацію та розвиток двосторонньої співпраці, включно з можливостями повоєнної відбудови України. Цінуємо словенську політичну підтримку та військово-технічну допомогу українській армії, а також навчання наших військовослужбовців", - написав Резніков.

Раніше, у жовтні, Словенія передала Україні 28 танків М-55S.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb