Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Співпраця та повоєнна відбудова: міністр оборони Словенії приїхав до України і зустрівся з Резніковим

Співпраця та повоєнна відбудова: міністр оборони Словенії приїхав до України і зустрівся з Резніковим

28 листопада, 2022 понедiлок
22:59
Суспільство

Міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець приїхав до Києва і зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим

Про це повідомив у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

"Був радий приймати міністра оборони Словенії Мар'яна Шареця у Києві. Обговорили безпекову ситуацію та розвиток двосторонньої співпраці, включно з можливостями повоєнної відбудови України. Цінуємо словенську політичну підтримку та військово-технічну допомогу українській армії, а також навчання наших військовослужбовців", - написав Резніков.

Раніше, у жовтні, Словенія передала Україні 28 танків М-55S.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Словенія
Міністерство оборони
Олексій Резніков
Міністр оборони України
Читайте також:
26 листопада, 2022 субота
Кремль доручив кримінальному авторитету з оточення Януковича створити нову ПВК
Ніколас Мадуро
27 листопада, 2022 неділя
За посередництва Норвегії уряд та опозиція Венесуели досягли порозуміння
Автор Антін Борковський
27 листопада, 2022 неділя
Якщо Росія буде продовжувати ракетні удари, то в Україні настане гуманітарна криза – експерт Гендельман
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.64
    Купівля 39.64
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 40.13
    Продаж 41.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
28 листопада
23:11
Оновлено
Бруну Фернандеш (у центрі)
ЧС-2022: Результати усіх матчів 28 листопада, турнірні таблиці
22:58
Кріштіану Роналду (праворуч)
Португалія здолала Уругвай та пробилася до плей-офф ЧС-2022
22:41
Зеленський
Деокупація, ППО для України, трибунал для РФ: представники країн Північної Європи і Балтії зустрілись із Зеленським і зробили спільну заяву
22:25
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія активно вивозить з Китаю вантажі невідомого походження. Колонка Сергія Згурця
22:22
Нова пошта
Нова пошта відкрила відділення у Гданську та Вроцлаві
22:01
Ексклюзив
Володимир Путін
Кремль свідомо відтягує переговори з США про контроль над ядерним озброєнням, - Безсмертний
21:54
котельня
В Україні запрацювали 99,7% котелень, – голова Нафтогазу
21:42
світло
"Горять запобіжники і трансформатори": у YASNO закликали не вмикати багато приладів одразу після появи електрики
21:23
Під час окупації Росією Харківщини було вбито дитячого письменника Вакуленка, - Суспільне
21:03
Пункт Незламності
На онлайн-мапі Пункти незламності розділили на три категорії
20:43
Посли G7 обговорили з главою НБУ підтримку України та важливість корпоративного управління в держбанках
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Мафіозна тріада. Для перемоги над Росією слід знищити ФСБ — ГРУ — СЗР
19:53
Вінісіус Жуніор (в центрі)
ЧС-2022: Бразилія перемогла Швейцарію та вийшла до 1/8 фіналу
19:46
Оновлено
пошкоджена насосна станція Миколаївводоканалу
Окупанти пошкодили ракетним ударом насосну станцію, яка подає питну воду до Миколаєва
19:40
Metallica
Гурт Metallica випустив сингл Lux Æterna й анонсував новий альбом 72 Seasons
19:28
ООН
Звільнений Херсон відвідала делегація ООН
19:26
Порошенко на MSNBC: якщо ЗСУ отримають снаряди від Boeing, вони ще ефективніше нищитимуть російські склади і командні пункти
19:17
Супутникові знімки пошкоджень на ЗАЕС
Росіяни заборонили частині працівників вхід на територію ЗАЕС, - Генштаб
19:15
Куп'янськ, обстріл
Російські війська за добу обстріляли щонайменше п'ять регіонів України, переважно з артилерії
19:03
Румунія
Усі партнери мають запропонувати Україні те, що їй потрібно для захисту, - президент Румунії Йоганніс
18:46
Втрати ворога
Підрозділ окупантів на Луганщині за тиждень втратив до 70% особового складу, - Генштаб
18:42
Ярослав Качинський
Немає гарантії, що Німеччина збиватиме ракети РФ, краще віддати Patriot Україні, - Качинський
18:12
Ексклюзив
Рефат Чубаров
Російський "суд" позбавляє кримських татар волі на 13-14 років, їх усіх "судять" як терористів, - голова меджлісу Чубаров
18:02
OPINION
Лєна Чиченіна
Найкращий український твір про Голодомор - документальний фільм "Живі" Сергія Буковського
18:00
Польща
"Чергова спроба розпалити суперечки з Україною": у МЗС Польщі спростували фейк про "референдум" щодо приєднання західних областей
17:56
електроенергія
В Україну з Румунії імпортували електроенергію у тестовому режимі
17:54
Росія відклала переговори зі США про контроль над ядерною зброєю
17:48
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
Ракети дальністю 800 км дозволили би зекономити на генераторах, - Данілов
17:44
СБУ прийшла з обшуками до храму Різдва Христового УПЦ МП
Негайно розглянути законопроєкт, який поверне державі храми, підпорядковані УПЦ МП: петиція набрала 25 тис. голосів за три дні
17:25
Заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський
Заступник очільника МЗС Польщі закликав використати заморожені активи РФ для фіндопомоги Україні
17:17
У Херсоні виявили працівників окупаційного "СІЗО", де катували українців
17:12
Нідерланди_ прапор
Спецслужби Нідерландів: загроза з боку Росії та Китаю зростає
17:11
Дніпро-1
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 15-го туру
17:06
Ексклюзив
Роман Костенко
Противник намагається тримати лівобережжя України, а ЗСУ завдають превентивних ударів, - полковник СБУ Костенко
17:04
жінки військові
Україну на передовій захищають близько 5 тис. жінок
17:01
Південна Корея - Гана, ЧС-2022
Гана перемогла Південну Корею на ЧС-2022 з футболу
16:49
Розстріляли авто з людьми й переїхали його танком: прокуратура розслідує воєнний злочин росіян, скоєний на Херсонщині в бере
Розстріляли авто з людьми й переїхали його танком: прокуратура розслідує воєнний злочин росіян, скоєний на Херсонщині в березні
16:34
ракета
З лютого Росія завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів, із них 97% - по цивільних об'єктах, - Резніков
16:33
мавпяча віспа
ВООЗ змінює назву "мавпяча віспа" на "mpox"
16:28
Оновлено
Кривбас - Дніпро-1, УПЛ
УПЛ: "Дніпро-1" програв "Кривбасу", результати інших матчів 15-го туру
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV