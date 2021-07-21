Співпрацювали з медзакладами: у Києві на підробці COVID-тестів викрили дві туркомпанії

Про це передає прокуратура Києва.

“Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області припинено злочинну схему виготовлення та розповсюдження завідомо підроблених довідок довідок з результатами ПЛР-тестів на COVID-19 без проходження відповідних досліджень (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

У ході досудового розслідування встановлено, що працівники двох туристичних компаній пропонували своїм клієнтам додаткову послугу, яка полягала у виготовленні підроблених довідок про негативний тест на COVID-19, начебто виданих одним зі столичних медичних закладів.

Вартість підробленої “ковідної” довідки становила від 1000 до 1200 грн.

У ході проведених обшуків у двох офісних приміщеннях виявлено та вилучено бланки підроблених довідок з результатами ПЛР - тестів, підроблену печатку медичного закладу, комп’ютерну техніку та флеш носії, на яких містилося близько 1 000 підроблених довідок в електронному вигляді.

Наразі перевіряється причетність двох мешканців Києва до функціонування злочинної схеми з метою притягнення їх до відповідальності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання щодо призначення експертиз по вилученим речовим доказам.

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