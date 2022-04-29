Співпрацювали з окупантами та розстріляли двох цивільних: двом жителям Київщини повідомили про підозру

Про це йдеться в телеграмі Офісу генпрокурора.



"За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, умисному вбивстві й незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, п.1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 263 КК України)", - зазначили в повідомленні.



Під час окупації Залісся Київської області, підозрювані співпрацювали з окупантами. Вони отримали від росіян зброю з боєкомплектом, екіпірування, амуніцію, а також проводили розвідку та патрулювали Броварський район. Зокрема, озброєні колаборанти перевіряли документи у місцевих мешканців.



Так, 11 березня з метою залякування людей вони розстріляли з автоматів двох мирних мешканців Великої Димерки. Від численних поранень потерпілі померли на місці злочину.

З початку повномасштабного вторгнення РФ до 27 квітня в Києві 13 людям повідомили про підозру в співпраці з окупантами.

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