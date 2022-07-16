Співробітники посольства Росії щоп'ятниці відвідували верхівку церкви Московського патріархату в Україні, - професор релігієзнавства

Про це сьогодні, 16 липня, у себе на фейсбуці заявив професор релігієзнавства Юрій Чорноморець.

"УПЦ мала відверту колаборацію з Російською Федерацією. Коли я працював з владикою Антонієм Паканичем, то бачив як представники російського посольства ходили до митрополії кожної п’ятниці, а за потреби і частіше. Якщо Ви звернетеся із запитом до СБУ, то можете отримати дані про управління інформаційною політикою УПЦ в ручному режимі з боку Москви у період з вересня 2014 року, коли було прийнято рішення про такий перехід у повне підкорення церковній та світській владі РФ. Участь у інформаційній війні проти України на боці Росії є доконаним фактом, і єпископат та апарат митрополії точно підпадають під санкції закону про колабораціонізм", - зазначив науковець у відкритому листі на адресу голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олени Богдан.

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Окрім того, за словами Чорноморця, йому не відомі факти "про те, що УПЦ на окупованих територіях відмовилася із колаборації з РФ та проросійськими маріонетками".

"Вважаю, що це показник. Особливо на тому фоні, що прикладів успішної співпраці УПЦ з державою і суспільством на неокупованій території немає. Окремі заяви керівництва УПЦ про підтримку незалежності та цілісності України розходяться з їх справами", - зазначає релігієзнавець.

Тож зараз, на думку Юрія Чорноморця, слід "ініціювати законодавчу заборону будь яких зв’язків для українських релігійних громад і об’єднань з релігійними об’єднаннями в РФ".

"Лише така повна заборона зв’язків з Москвою і покарання колаборціоністів можуть створити умови для успішного діалогу УПЦ і ПЦУ", - підсумував професор.

Нагадаємо, 5 липня представники духівництва Православної церкви України та Української православної Церкви провели історичну зустріч на території Софії Київської.

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