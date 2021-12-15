Співробітників посольства Росії у Німеччині визнали персонами нон грата
Двох співробітників посольства Російської Федерації у Німеччині визнали персонами нон грата, що прирівнюється до висилки дипломатів
Про це повідомляє Spiegel.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у середу, 15 грудня, розповіла, що російського посла викликали до МЗС ФРН. Йому повідомили про те, "що двох співробітників дипломатичного персоналу посольства Росії оголошують небажаними персонами".
Це пов'язано зі справою, коли на замовлення російського уряду в Німеччині застрелили чеченця Зелімхана Хангошвілі. Бербок вважає, що після вироку у справі Хангошвілі Росія з Німеччиною має дуже напружені стосунки.
"Це вбивство від імені держави ... є серйозним порушенням німецького законодавства і суверенітету Федеративної Республіки Німеччина", - заявила Бербок.
- Колишній польовий командир часів Другої чеченської війни Зелімхан Хангошвілі був застрелений 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен. До того влада Росії оголосила його в розшук, звинувативши в тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як в 2015 році в Грузії на нього було здійснено черговий замах. Імовірний вбивця, громадянин Росії, був затриманий в Берліні того ж дня.
- Німецька прокуратура висунула підозру у вбивстві громадянину Росії, стверджуючи, що злочин було виконано на замовлення уряду РФ. У прокуратурі зазначили, що відомства, якими керує російський уряд, дали завдання "ліквідувати" Хангошвілі обвинуваченому Вадиму Красікову (він же "Вадим Соколов")
- У середу, 15 грудня 2021 року, Апеляційний суд Берліна засудив Вадима Красікова до довічного ув'язнення за вбивство Зелімхана Хангошвілі.
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