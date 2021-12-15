Співробітників посольства Росії у Німеччині визнали персонами нон грата

Про це повідомляє Spiegel.



Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у середу, 15 грудня, розповіла, що російського посла викликали до МЗС ФРН. Йому повідомили про те, "що двох співробітників дипломатичного персоналу посольства Росії оголошують небажаними персонами".

Це пов'язано зі справою, коли на замовлення російського уряду в Німеччині застрелили чеченця Зелімхана Хангошвілі. Бербок вважає, що після вироку у справі Хангошвілі Росія з Німеччиною має дуже напружені стосунки.

"Це вбивство від імені держави ... є серйозним порушенням німецького законодавства і суверенітету Федеративної Республіки Німеччина", - заявила Бербок.