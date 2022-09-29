Про це пише Krknews.pl.

За словами міської ради, Роджер Вотерс, як і будь-хто, хто "публічно вихваляє, підтримує або іншим чином підтримує кремлівський режим" буде розглядатися в Кракові як персона нон ґрата.

"Зважаючи на злочинний напад Росії на Україну, а також нові воєнні злочини, вчинені російськими солдатами, радники Королівської Столиці Кракова висловлюють обурення тезами та заявами пана Роджера Вотерса щодо російського вторгнення в Україну", - ідеться в резолюції, прийнятій 28 вересня 2022 року.

За це рішення проголосували 40 депутатів. Ніхто з них не був проти та не утримувався.

Зазначається, що поштовхом до прийняття резолюції стали концерти Вотерса, анонсовані навесні 2023 року в Польщі. Коли було оголошено продаж квитків на два виступи Роджера Вотерса, член ради Дружнього Кракова Лукаш Вантух ініціював акцію, спрямовану на скасування концертів.

5 вересня співзасновник Pink Floyd Роджер Вотерс написав Олені Зеленський листа, у якому закликав до "припинення бійні" в Україні. Він критикував Захід за надання Україні зброї, а також закликав зупинити "громадянську війну на Сході" та визнати "автономію" Донецької та Луганської областей.

У відповідь Зеленська сказала, що Росія вторглася на територію України, знищує міста та вбиває мирних жителів. Також вона зазначила, що Вотерсу треба просити миру в іншої країни.

Пізніше в Польщі скасували концерти Вотерса через його висловлювання.

Згодом Вотерс написав відкритого листа Володимиру Путіну, де виправдовував воєнні злочини Росії в Україні. У листі він також виступав проти поширення війни на інші країни Європи.