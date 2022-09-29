Співзасновника Pink Floyd Вотерса в Кракові визнали персоною нон ґрата через його підтримку кремлівського режиму
Міська рада Кракова визнала співзасновника Pink Floyd Роджера Вотерса небажаною персоною в місті за його прокремлівську позицію
Про це пише Krknews.pl.
За словами міської ради, Роджер Вотерс, як і будь-хто, хто "публічно вихваляє, підтримує або іншим чином підтримує кремлівський режим" буде розглядатися в Кракові як персона нон ґрата.
"Зважаючи на злочинний напад Росії на Україну, а також нові воєнні злочини, вчинені російськими солдатами, радники Королівської Столиці Кракова висловлюють обурення тезами та заявами пана Роджера Вотерса щодо російського вторгнення в Україну", - ідеться в резолюції, прийнятій 28 вересня 2022 року.
За це рішення проголосували 40 депутатів. Ніхто з них не був проти та не утримувався.
Зазначається, що поштовхом до прийняття резолюції стали концерти Вотерса, анонсовані навесні 2023 року в Польщі. Коли було оголошено продаж квитків на два виступи Роджера Вотерса, член ради Дружнього Кракова Лукаш Вантух ініціював акцію, спрямовану на скасування концертів.
- 5 вересня співзасновник Pink Floyd Роджер Вотерс написав Олені Зеленський листа, у якому закликав до "припинення бійні" в Україні. Він критикував Захід за надання Україні зброї, а також закликав зупинити "громадянську війну на Сході" та визнати "автономію" Донецької та Луганської областей.
- У відповідь Зеленська сказала, що Росія вторглася на територію України, знищує міста та вбиває мирних жителів. Також вона зазначила, що Вотерсу треба просити миру в іншої країни.
- Пізніше в Польщі скасували концерти Вотерса через його висловлювання.
- Згодом Вотерс написав відкритого листа Володимиру Путіну, де виправдовував воєнні злочини Росії в Україні. У листі він також виступав проти поширення війни на інші країни Європи.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.82
Купівля 40.82Продаж 41.77
-
EUR
Купівля 39.09Продаж 40.27
- Актуальне
- Важливе