У Польщі скасували концерти співзасновника Pink Floyd Вотерса через позицію щодо війни в Україні
Концерти співзасновника Pink Floyd Роджера Вотерса в Польщі скасували через позицію музиканта щодо війни в Україні
Про це повідомляє BBC.
Через позицію Вотерса депутат міської ради Кракова Лукаш Вантух закликав людей бойкотувати концерти. У міській раді підготували проєкт резолюції про оголошення музиканта персоною нон ґрата. Голосування за цей документ має відбутися на сесії 28 вересня.
"Беручи до уваги злочинний напад Росії на Україну, а також збільшення кількості воєнних злочинів, скоєних російськими солдатами, які стають відомими, (депутати, - ред.) висловлюють обурення тезами та заявами, зробленими паном Роджером Вотерсом у звʼязку із вторгненням Росії в Україну", - йдеться в резолюції.
Вотерс відповів на це у дописі на Facebook.
"Hey Łukasz Wantuch, Leave them kids alone", - написав він, посилаючись на текст пісні Pink Floyd Another Brick in the Wall.
Він спростував повідомлення про те, що він або його команда самостійно скасували концерти, і звинуватив Вантуха у "драконівській цензурі" його творчості.
Промоутер концерту Live Nation Poland підтвердив скасування заходів, але не зазначив причину.
- 5 вересня Роджер Вотерс адресував Олені Зеленській повідомлення, в якому закликав до "припинення бійні" в Україні, зокрема, розкритикувавши надання Заходом зброї українській армії. Уотерс закликав зупинити "громадянську війну на Сході" та визнати "автономію" Донецька й Луганська (вочевидь, маючи на увазі незаконні збройні угруповання "ЛНР" і "ДНР").
- У відповідь Зеленська написала у твіттері, що це Росія вторглася в Україну і тепер руйнує міста та вбиває мирних жителів. "Роджере Уотерс, ти повинен просити миру у президента іншої країни", - зазначила вона.
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