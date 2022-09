У Польщі скасували концерти співзасновника Pink Floyd Вотерса через позицію щодо війни в Україні

Про це повідомляє BBC.

Через позицію Вотерса депутат міської ради Кракова Лукаш Вантух закликав людей бойкотувати концерти. У міській раді підготували проєкт резолюції про оголошення музиканта персоною нон ґрата. Голосування за цей документ має відбутися на сесії 28 вересня.

"Беручи до уваги злочинний напад Росії на Україну, а також збільшення кількості воєнних злочинів, скоєних російськими солдатами, які стають відомими, (депутати, - ред.) висловлюють обурення тезами та заявами, зробленими паном Роджером Вотерсом у звʼязку із вторгненням Росії в Україну", - йдеться в резолюції.

Вотерс відповів на це у дописі на Facebook.

"Hey Łukasz Wantuch, Leave them kids alone", - написав він, посилаючись на текст пісні Pink Floyd Another Brick in the Wall.

Він спростував повідомлення про те, що він або його команда самостійно скасували концерти, і звинуватив Вантуха у "драконівській цензурі" його творчості.

Промоутер концерту Live Nation Poland підтвердив скасування заходів, але не зазначив причину.

5 вересня Роджер Вотерс адресував Олені Зеленській повідомлення, в якому закликав до "припинення бійні" в Україні, зокрема, розкритикувавши надання Заходом зброї українській армії. Уотерс закликав зупинити "громадянську війну на Сході" та визнати "автономію" Донецька й Луганська (вочевидь, маючи на увазі незаконні збройні угруповання "ЛНР" і "ДНР").

У відповідь Зеленська написала у твіттері, що це Росія вторглася в Україну і тепер руйнує міста та вбиває мирних жителів. "Роджере Уотерс, ти повинен просити миру у президента іншої країни", - зазначила вона.

