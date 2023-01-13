Про це повідомив у Telegram нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримав 231 нардеп.

"З найбільш цікавого та інноваційного: легалізуємо електроні гроші та прирівнюємо рахунки електронних гаманців до рахунків банків; можна сплачувати електронними грошима податки (правда, на Казначейство все одно зайде фіат); також буде можливість і комуналку електронними грошима сплатити, якщо ж звичайно буде їх приймати ваш постачальник послуг", - написав Железняк.

Водночас нардеп зазначив, що новації впровадять у вжиток після завершення війни.

"На час війни обіг електронних грошей обмежений в Україні, так що це вже після нашої перемоги. І не плутайте крипту та електроні гроші! Це зовсім різні речі", - наголосив Железняк.

Раніше повідомлялося, що Рада скасувала податкові пільги для грального бізнесу.

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