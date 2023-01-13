Сплачувати податки і комуналку електронними грошима: Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування платіжних систем
У четвер, 12 січня, Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №4366 про оподаткування платіжних систем
Про це повідомив у Telegram нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
Законопроєкт підтримав 231 нардеп.
"З найбільш цікавого та інноваційного: легалізуємо електроні гроші та прирівнюємо рахунки електронних гаманців до рахунків банків; можна сплачувати електронними грошима податки (правда, на Казначейство все одно зайде фіат); також буде можливість і комуналку електронними грошима сплатити, якщо ж звичайно буде їх приймати ваш постачальник послуг", - написав Железняк.
Водночас нардеп зазначив, що новації впровадять у вжиток після завершення війни.
"На час війни обіг електронних грошей обмежений в Україні, так що це вже після нашої перемоги. І не плутайте крипту та електроні гроші! Це зовсім різні речі", - наголосив Железняк.
- Раніше повідомлялося, що Рада скасувала податкові пільги для грального бізнесу.
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