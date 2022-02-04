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Сподіваємося, що холодна війна не повернеться, - МЗС Угорщини про ситуацію навколо України

4 лютого, 2022 п'ятниця
18:59
війна з Росією Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС наразі стикається з серйозною напруженістю на своїх східних кордонах

Про це повідомляє Origo.

За його словами, це серйозно суперечить інтересам національної безпеки Угорщини.

"Уряд зацікавлений в пом'якшенні конфліктів і діалозі між Сходом і Заходом, так як хоче уникнути повернення до холодної війни, яка принесла багато страждань в Центральній Європі", - сказав Сійярто.

Він додав, що єдиний спосіб розрядити напруженість - діалог.

"Не буде мирного рішення шляхом криків і криків", - уточнив міністр.

При цьому він зазначив, що Європейський союз може стати сильнішим тільки в тому випадку, якщо зміцнить свої зовнішні зв'язки.

  • Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про збільшення чисельності української армії та підвищення зарплат військовослужбовцям.
  • Крім того, політолог Петро Олещук вважає, що Росія не погодиться на прямі перемовини з Україною.
  • 3 лютого розвідка Сполучених Штатів Америки викрила план Росії сфабрикувати відео, на якому зображено напад українців на російську територію або російськомовних людей на Сході України та використати це як привід для вторгнення.
  • Британія має високу впевненість у тому, що РФ прагне створити привід для вторгнення в Україну.
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