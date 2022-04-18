Сподівання Росії розбити європейський фронт марні, Європа на боці України, - дипломат
Надзвичайний та Повноважний Посол України у Великій Британії 2005-2010 рр Ігор Харченко вважає, що сподівання Росії розбити європейський фронт марні, адже всі країни Європи на боці України
Дипломат висловив таку думку в етері Еспресо.TV.
"США та Велика Британія швидко ухвалюють санкції проти Росії так швидко, тому що є політичне рішення й менше бюрократії. Об'єднана Європа - це багато країн з різною історією та підходами. Європа говорить одним голосом. Європейські країни - за нами. Коли вже рішення оголошуються на такому рівні, це значить, що сподівання Москви розбити європейський фронт є марними", - зазначив Харченко.
Експосол додав, що європейська бюрократія завжди була повільною, але в ході повномасштабної війни Росії проти України ухвалення рішень з боку європейських країн пришвидшилося.
"Україна бореться за своє виживання і бореться успішно. За Україною громадська думка переважної більшості населення цивілізованої частини світу. Тому європейська бюрократія працює у трохи більш пришвидшеному темпі й вона працює на нас", - зауважив Ігор Харченко.
- Нагадаємо, інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що Європейський Союз не буде запроваджувати нафтове ембарго проти Росії поки Емманюель Макрон не виграє вибори президента Франції.
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