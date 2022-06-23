Сподіваюся, в України немає ілюзій щодо вступу в ЄС, – албанський прем'єр

Коментар албанського прем'єра опублікував France24.

"Північна Македонія є кандидатом на вступ 17 років, якщо я не збився з рахунку. Албанія – вже 8. Тому вітаємо в клубі й Україну", - сказав Рама.

Прем'єр-міністр Албанії привітав потенційне надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, яке Тирана отримала в 2014 році.

Нагадаємо, віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина прогнозує, що Україна може вступити до ЄС за 2-10 років.

23 червня Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата в ЄС.

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