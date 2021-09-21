Сполучені Штати з листопада помʼякшать правила вʼїзду для вакцинованих туристів
Сполучені Штати Америки з листопада відкриють кордони для вакцинованих проти коронавірусу туристів з Європейського Союзу та інших країн
Про це повідомляє ВВС.
США скасовують обмеження на в'їзд з ЄС та інших країн. З листопада в країну дозволять в'їжджати повністю вакцинованих туристам без проходження обов'язкового карантину.
Іноземці, які не пройшли повну вакцинацію, повинні будуть здавати тести до поїздки і після прибуття в США.
- Нагадаємо, з початку минулого року в США діють жорсткі обмеження на подорожі. Обмеження в США спочатку було запроваджено для мандрівників із Китаю на початку 2020 року, а потім це поширилося на інші країни. Чинні правила забороняють в'їзд для більшості неамериканських громадян, які перебували у Великій Британії та низці інших європейських країн, а також Китаї, Індії, Південній Африці, Ірані та Бразилії впродовж останніх 14 днів.
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