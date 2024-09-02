Андрій Трусов здобув срібло Паралімпіади-2024 на 400-метрівці вільним стилем

Про це повідомляє Суспільне. Спорт.

Зазначається, що на останніх 50 метрах дистанції Трусов вирвав "срібло", випередивши опонента на 0.1 секунду. Від нового паралімпійського чемпіона Федеріко Біцеллі українець відстав на 1.47 секунди.

Це вже друга медаль Трусова на Паралімпіаді-2024. Напередодні його також дискваліфікували у фіналі 100-метрівки брасом.

Результати Паралімпіади-2024 (плавання вільним стилем (400 м, клас S7)):

Федеріко Біцеллі (Італія) 4:38.70 хвилини

Андрій Трусов (Україна) 4:40.17

Іньякі Басілофф (Аргентина) 4:40.27

Як виступає Україна

Після 3-го дня Паралімпіади українські паралімпійці мають в активі золото, 9 срібних та 9 бронзових нагород. Наша збірна посідає 20 позицію у медальному заліку.

Золоті медалі:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, чоловіки, клас S5)

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (метання списа, клас F38), Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 200 м, клас T37), Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5), Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7) і (плавання 400 м, вільний стиль, клас SM7).

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12), Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1), Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7), Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11)