Плавець Михайло Сербін здобув золото на Паралімпіаді-2024

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

"Вирішальний ривок до першої сходинки п'єдесталу 20-річний Сербін здійснив на останніх 50 метрах дистанції - з четвертого місця вийшов у лідери запливу. Фінішу він дістався з часом 1:05.84 хвилини - і побив власний світовий рекорд від 2023 року!" - йдеться у повідомленні.

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Крім цього, бронзу здобув Данило Чуфаров, який здійнявся з п'ятого на третє місце - 1.19 секунди.

Плавання. 100 метрів, спина, чоловіки. S11:

Михайло Сербін (Україна) - 1:05,84 (WR) Давид Кратохвіл (Чехія) - 1:06,54 Данило Чуфаров (Україна) - 1:07,03