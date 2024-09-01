Плавець Михайло Сербін здобув золото на Паралімпіаді-2024
У неділю, 1 вересня, на Паралімпійських іграх 2024 року золоту медаль для України здобув Михайло Сербін - він побив власний світовий рекорд від 2023 року
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
"Вирішальний ривок до першої сходинки п'єдесталу 20-річний Сербін здійснив на останніх 50 метрах дистанції - з четвертого місця вийшов у лідери запливу. Фінішу він дістався з часом 1:05.84 хвилини - і побив власний світовий рекорд від 2023 року!" - йдеться у повідомленні.
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Крім цього, бронзу здобув Данило Чуфаров, який здійнявся з п'ятого на третє місце - 1.19 секунди.
Плавання. 100 метрів, спина, чоловіки. S11:
- Михайло Сербін (Україна) - 1:05,84 (WR)
- Давид Кратохвіл (Чехія) - 1:06,54
- Данило Чуфаров (Україна) - 1:07,03
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