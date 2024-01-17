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Australian Open: Цуренко вийшла до третього кола та зіграє з другою ракеткою світу з Білорусі

17 січня, 2024 середа
13:17
Спорт Леся Цуренко

Українка Леся Цуренко перемогла іспанку Ребеку Масарову та вийшла до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії

Про це повідомляє Еспресо.TV.   

У середу, 17 січня, Цуренко, яка займає у світовому рейтингу 33 місце, перемогла Масарову (91) у двох сетах - 6:3, 6:4. 

У 1/16 фіналу українка зустрінеться з другою ракеткою світу з Білорусі Аріною Сабаленко, яка виступає у Мельбурні у нейтральному статусі. Раніше Цуренко та білоруска зустрічалися двічі та обмінялися перемогами.   

Коли на Australian Open зіграють Світоліна та інші українки 

У другому раунді виступлять ще три українки. 17 січня Марта Костюк (37) зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (28). 18 січня Еліна Світоліна зустрінеться з болгаркою Вікторією Томовою (70), а Даяна Ястремська (93) - з Варварою Грачовою з Франції (39). 

Результат

Australian Open

Жінки

1/32 фіналу 

17 січня 

Леся Цуренко (Україна) - Ребека Масарова (Іспанія) 6:3, 6:4

  • 15 січня Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Леся Цуренко вийшли до другого кола Відритого чемпіонату Австралії. 
теніс
Australian Open
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