Australian Open: Цуренко вийшла до третього кола та зіграє з другою ракеткою світу з Білорусі
Українка Леся Цуренко перемогла іспанку Ребеку Масарову та вийшла до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У середу, 17 січня, Цуренко, яка займає у світовому рейтингу 33 місце, перемогла Масарову (91) у двох сетах - 6:3, 6:4.
У 1/16 фіналу українка зустрінеться з другою ракеткою світу з Білорусі Аріною Сабаленко, яка виступає у Мельбурні у нейтральному статусі. Раніше Цуренко та білоруска зустрічалися двічі та обмінялися перемогами.
Коли на Australian Open зіграють Світоліна та інші українки
У другому раунді виступлять ще три українки. 17 січня Марта Костюк (37) зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (28). 18 січня Еліна Світоліна зустрінеться з болгаркою Вікторією Томовою (70), а Даяна Ястремська (93) - з Варварою Грачовою з Франції (39).
Результат
Australian Open
Жінки
1/32 фіналу
17 січня
Леся Цуренко (Україна) - Ребека Масарова (Іспанія) 6:3, 6:4
- 15 січня Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Леся Цуренко вийшли до другого кола Відритого чемпіонату Австралії.
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