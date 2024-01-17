Australian Open: Цуренко вийшла до третього кола та зіграє з другою ракеткою світу з Білорусі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У середу, 17 січня, Цуренко, яка займає у світовому рейтингу 33 місце, перемогла Масарову (91) у двох сетах - 6:3, 6:4.

У 1/16 фіналу українка зустрінеться з другою ракеткою світу з Білорусі Аріною Сабаленко, яка виступає у Мельбурні у нейтральному статусі. Раніше Цуренко та білоруска зустрічалися двічі та обмінялися перемогами.

Коли на Australian Open зіграють Світоліна та інші українки

У другому раунді виступлять ще три українки. 17 січня Марта Костюк (37) зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (28). 18 січня Еліна Світоліна зустрінеться з болгаркою Вікторією Томовою (70), а Даяна Ястремська (93) - з Варварою Грачовою з Франції (39).

Результат

Australian Open

Жінки

1/32 фіналу

17 січня

Леся Цуренко (Україна) - Ребека Масарова (Іспанія) 6:3, 6:4