Australian Open: Українки Світоліна, Ястремська, Костюк та Цуренко вийшли до другого кола

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 1/64 фіналу турніру Grand Slam у Мельбурні перемоги здобули чотири українки. Еліна Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 23 місце, переграла австралійку Тайлу Престон (201) – 6:2, 6:2.

Даяна Ястремська (93) сенсаційно здолала сьому ракетку світу та чинну чемпіонку Вімблдону Маркету Вондроушову з Чехії – 6:1, 6:2.

Марта Костюк (37) пройшла американку Клер Лю (99) – 6:3, 4:6, 6:1. А Леся Цуренко (32) виявилася сильнішою за італійку Лючію Брондзетті (56) – 3:6, 7:5, 6:3.

Ще три українських тенісистки припинили боротьбу в Австралії після першого кола основного раунду.

Дар’я Снігур (136 WTA) поступилася американці Алісії Паркс (82) – 6:2, 2:6, 4:6. Ангеліна Калініна (28) програла нідерландці Аранті Рус (56) – 1:6, 0:6. Дебютантка турнірів Grand Slasm Юлія Стародубцева (152) зазнала поразки від шостої ракетки світу Онс Жубер з Тунісу – 3:6, 1:6.

З ким українки зіграють у 1/32 фіналу Aistralian Open

У другому раунді Світоліна зіграє проти болгарки Вікторії Томової (70). Ястремська зустрінеться з Варварою Грачовою з Франції (39). Суперницею Костюк стане бельгійка Елізе Мертенс (28). На Цуренко чекає гра з іспанкою Ребекою Масаровою (94).

Результат

Australain Open

Жінки. 1 коло

14-15 січня

Еліна Світоліна (Україна) – Тайла Престон (Австралія) – 6:2, 6:2

Даяна Ястремська (Україна) – Маркета Вондроушова (Чехія) – 6:1, 6:2

Марта Костюк (Україна) – Клер Лю (США) – 6:3, 4:6, 6:1

Леся Цуренко (Україна) – Лючія Брондзетті (Італія) – 3:6, 7:5, 6:3

Дар’я Снігур (Україна) – Алісія Паркс (США) – 6:2, 2:6, 4:6

Ангеліна Калініна (Україна) – Аранта Рус (Нідерланди) – 1:6, 0:6

Юлія Стародубцева (Україна) – Онс Жабер (Туніс) – 3:6, 1:6