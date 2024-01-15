Australian Open: Українки Світоліна, Ястремська, Костюк та Цуренко вийшли до другого кола
Українські тенісистки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Леся Цуренко вийшли до другого кола Відритого чемпіонату Австралії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 1/64 фіналу турніру Grand Slam у Мельбурні перемоги здобули чотири українки. Еліна Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 23 місце, переграла австралійку Тайлу Престон (201) – 6:2, 6:2.
Даяна Ястремська (93) сенсаційно здолала сьому ракетку світу та чинну чемпіонку Вімблдону Маркету Вондроушову з Чехії – 6:1, 6:2.
Марта Костюк (37) пройшла американку Клер Лю (99) – 6:3, 4:6, 6:1. А Леся Цуренко (32) виявилася сильнішою за італійку Лючію Брондзетті (56) – 3:6, 7:5, 6:3.
Ще три українських тенісистки припинили боротьбу в Австралії після першого кола основного раунду.
Дар’я Снігур (136 WTA) поступилася американці Алісії Паркс (82) – 6:2, 2:6, 4:6. Ангеліна Калініна (28) програла нідерландці Аранті Рус (56) – 1:6, 0:6. Дебютантка турнірів Grand Slasm Юлія Стародубцева (152) зазнала поразки від шостої ракетки світу Онс Жубер з Тунісу – 3:6, 1:6.
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У другому раунді Світоліна зіграє проти болгарки Вікторії Томової (70). Ястремська зустрінеться з Варварою Грачовою з Франції (39). Суперницею Костюк стане бельгійка Елізе Мертенс (28). На Цуренко чекає гра з іспанкою Ребекою Масаровою (94).
Результат
Australain Open
Жінки. 1 коло
14-15 січня
Еліна Світоліна (Україна) – Тайла Престон (Австралія) – 6:2, 6:2
Даяна Ястремська (Україна) – Маркета Вондроушова (Чехія) – 6:1, 6:2
Марта Костюк (Україна) – Клер Лю (США) – 6:3, 4:6, 6:1
Леся Цуренко (Україна) – Лючія Брондзетті (Італія) – 3:6, 7:5, 6:3
Дар’я Снігур (Україна) – Алісія Паркс (США) – 6:2, 2:6, 4:6
Ангеліна Калініна (Україна) – Аранта Рус (Нідерланди) – 1:6, 0:6
Юлія Стародубцева (Україна) – Онс Жабер (Туніс) – 3:6, 1:6
- 12 січня стало відомо, що на Відкритому чемпіонаті Австралії вперше зіграють одразу сім українських тенісисток.
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