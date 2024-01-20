Батько українки, яка потисла руку росіянці на юніорському Australian Open, виступив зі заявою

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

"Хочу висловитися від себе та від імені своєї доньки Лізи Котляр з приводу її вчинку на AO, коли вона після закінчення матчу потиснула руку суперниці з країни-агресорки, Росії. Усе, що я збираюся сказати, це не виправдання, а спроба пояснити, чому так сталося. Лізі лише 16 років, у неї ще немає справжнього досвіду виступів на таких значних змаганнях, як турніри серії "Великого шлему" – вершини як професійного, так і юнацького тенісу. Тут надзвичайна атмосфера, яка сама по собі чинить неабиякий тиск на спортсменів. На початку кар’єри важко з таким впоратися й не нервувати", - заявив Костянтин Котляр, батько української тенісистки Єлизавети Котляр.

За словами Котляра, його донька не відчувала себе спокійною: "емоції били через край, тому вона не повністю контролювала свою поведінку".

"На автоматі виконала післяматчевий ритуал – потиснула руку суперниці, не розуміла, що за сіткою стояла представниця країни, яка здійснила напад на нашу Батьківщину. Це, безумовно, була помилка, через яку Ліза дуже шкодує й запевняє, що ніколи більше не дозволить нічого подібного. Завжди пам’ятатиме, хто є хто. Насправді вона щира патріотка України, завжди була такою, є й залишиться у майбутньому", – сказав Котляр.

16-річна Єлизавета Котляр вперше зіграла в основній сітці юніорського турніру Grand Slam. У ФТУ зв'язались саме з батьком тенісистки, бо вона неповнолітня.

"Федерація тенісу України підтримує спільну позицію українських тенісистів не проводити рукостискання з представниками країн-агресорів. Наші провідні гравці про це повідомлені та підтримують таку позицію. Але завжди можуть бути помилки. Така помилка сталася сьогодні із нашою гравчинею", - йдеться у заяві ФТУ.