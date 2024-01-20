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Батько українки, яка потисла руку росіянці на юніорському Australian Open, виступив зі заявою

20 січня, 2024 субота
21:39
Спорт Єлизавета Котляр

Костянтин Котляр, батько української тенісистки Єлизавети Котляр, відреагував на те, що його донька потисла руку росіянці Владі Мінчевій після поразки на юніорському Australian Open

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

"Хочу висловитися від себе та від імені своєї доньки Лізи Котляр з приводу її вчинку на AO, коли вона після закінчення матчу потиснула руку суперниці з країни-агресорки, Росії. Усе, що я збираюся сказати, це не виправдання, а спроба пояснити, чому так сталося. Лізі лише 16 років, у неї ще немає справжнього досвіду виступів на таких значних змаганнях, як турніри серії "Великого шлему" – вершини як професійного, так і юнацького тенісу. Тут надзвичайна атмосфера, яка сама по собі чинить неабиякий тиск на спортсменів. На початку кар’єри важко з таким впоратися й не нервувати", - заявив Костянтин Котляр, батько української тенісистки Єлизавети Котляр.

За словами Котляра, його донька не відчувала себе спокійною: "емоції били через край, тому вона не повністю контролювала свою поведінку".

"На автоматі виконала післяматчевий ритуал – потиснула руку суперниці, не розуміла, що за сіткою стояла представниця країни, яка здійснила напад на нашу Батьківщину. Це, безумовно, була помилка, через яку Ліза дуже шкодує й запевняє, що ніколи більше не дозволить нічого подібного. Завжди пам’ятатиме, хто є хто. Насправді вона щира патріотка України, завжди була такою, є й залишиться у майбутньому", – сказав Котляр.

16-річна Єлизавета Котляр вперше зіграла в основній сітці юніорського турніру Grand Slam. У ФТУ зв'язались саме з батьком тенісистки, бо вона неповнолітня.

"Федерація тенісу України підтримує спільну позицію українських тенісистів не проводити рукостискання з представниками країн-агресорів. Наші провідні гравці про це повідомлені та підтримують таку позицію. Але завжди можуть бути помилки. Така помилка сталася сьогодні із нашою гравчинею", - йдеться у заяві ФТУ.

  • 20 січня українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк встановили історичне досягнення на Australian Open.
Україна
Росія
теніс
Australian Open
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