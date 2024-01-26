Біатлон: Дмитренко принесла Україна першу медаль ЧЄ-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У п'ятницю, 26 січня, у словацькому Брежно-Осрблі Дмитренко не припустилася жодного промаху та відстала від переможниці гонки на 7,5 км Іди Лієн з Норвегії на 35,3 сек. Срібною призеркою стала ще одна норвежка - Марен Кіркейде.

Для збірної України медаль Дмитренко стала першою на відкритому ЧЄ-2024

Хто така Христина Дмитренко

24-річна Христина Дмитренко виграла нагороду чемпіонату Європи вперше у кар'єрі. До цього її найбільшим досягненням була бронза Кубка IBU (Міжнародного союзу біатлоністів). Також Дмитренко є переможницею юнацької Олімпіади-2016 у гонці переслідування.

Чемпіонат Європи є останнім турніром перед головним стартом сезону - чемпіонатом світу, який відбуватиметься з 7 до 18 лютого в чеському Нове Мєсто. На ЧЄ більшість провідних збірних світу традиційно виступають другими складами.

ЧЄ-2024 з біатлону

Брежно-Осрблі, Словаччина

Жінки, спринт на 7,5 км

26 січня

1. Іда Лієн (Норвегія) – 19.11,15 (0 штрафних кіл)

2. Марен Кіркейде (Норвегія) – відставання 14,0 (0)

3. Христина Дмитренко (Україна) – 35,3 (0)

12. Ірина Петренко (Україна) – 57,8 (0)

25. Анна Кривонос (Україна) – 1.23,1 (1)

31. Олена Городна (Україна) – 1.34,6 (1)

32. Анастасія Меркушина (Україна) – 1.35,0 (2)

36. Любов Кип’яченкова (Україна) – 1.40,3 (2)

39. Олександра Меркушина (Україна) – 1.45,5 (2)