Біатлон: Норвегія виграла третю поспіль гонку на ЧС, найкращий з українців - 29-й
Йоганнес Тінгнес Бьо переміг у гонці на 20 км на ЧС з біатлону та приніс збірній Норвегії третє поспіль золото, найкращий з українців - Антон Дудченко - фінішував 29-м
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У середу, 14 лютого, в індивідуальній гонці на ЧС у Нове Место норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо заробив одну штрафну хвилину та випередив найближчого переслідувача - свого рідного брата Тар'єя Бьо - на 58,9 сек. Бронзу здобув Бенедікт Долль з Німеччини, який відстав від переможця майже на 2 хв.
Найкращим з українців став Антон Дудченко, який з двома промахами фінішував 29-м.
У двох попередніх чоловічих гонках на чемпіонаті світу норвезькі біатлоністи не віддали суперниками жодного медалі. У спринті чемпіоном став Стурла Легрейд, другим виявився Йоганнес Тінгнес Бьо, третім - Ветле С'ястад Крістіансен. У гонці переслідування Йоганнес Тінгнес Бьо став чемпіоном, Легрейд здобув срібло, Крістіансен - бронзу.
Наступна гонка на ЧС-2024 відбудеться 15 лютого. О 19:00 біатлоністи вийдуть на старт одиночної змішаної естафети.
ЧС-2024 з біатлону
Нове Место, Чехія
14 лютого
Чоловіки, Індивідуальна гонка на 20 км
1. Йоханнес-Тінгнес Бьо (Норвегія) 45.49,0 (1 штрафна хвилина)
2. Тар'єй Бьо (Норвегія) - відставання 58,9 (1)
3. Бенедікт Долль (Німеччина) - 1.53,3 (1)
29. Антон Дудченко (Україна) - 6.00,4 (2)
62. Артем Прима (Україна) - 8.34,2 (4)
73. Тарас Лесюк (Україна) - 10.03,6 (4)
76. Денис Насико (Україна) - 10.35,0 (4)
Розклад ЧС-2024 з біатлону
15 лютого. 19:00. Одиночна змішана естафета
17 лютого. 14:45. Жінки. Естафета, 4х6 км
17 лютого. 17:30. Чоловіки. Естафета, 4х7,5 км
18 лютого. 15:15. Жінки. Масстарт, 12,5 км
18 лютого. 17:30. Чоловіки. Масстарт, 15 км
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