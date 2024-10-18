Білодід після невдачі на Олімпіаді-2024 задумалась над завершенням карʼєри

Про це повідомляє "Суспільне спорт".

Виконувач обов’язків тренера збірної України з дзюдо Віталій Дуброва підтвердив інформацію, що Дарʼя Білодід роздумує над завершенням карʼєри.

"Дар’я Білодід, наскільки я знаю (спілкувався з нею), поки що не вирішила, чи продовжуватиме спортивну кар’єру", — сказав Дуброва.

На Олімпіаді в Токіо Білодід здобула бронзу у ваговій категорії до 48 кг. Проте у Парижі українка змагалась у дивізіоні до 57 кг і вилетіла в 1/8 фіналу.