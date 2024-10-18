Білодід після невдачі на Олімпіаді-2024 задумалась над завершенням карʼєри
Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід поки не визначилась, чи продовжуватиме свою карʼєру
Про це повідомляє "Суспільне спорт".
Виконувач обов’язків тренера збірної України з дзюдо Віталій Дуброва підтвердив інформацію, що Дарʼя Білодід роздумує над завершенням карʼєри.
"Дар’я Білодід, наскільки я знаю (спілкувався з нею), поки що не вирішила, чи продовжуватиме спортивну кар’єру", — сказав Дуброва.
На Олімпіаді в Токіо Білодід здобула бронзу у ваговій категорії до 48 кг. Проте у Парижі українка змагалась у дивізіоні до 57 кг і вилетіла в 1/8 фіналу.
- Після невдачі на Олімпійських ігор-2024 24-річна Білодід більше не змагалась.
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