"Давайте просто молитися": Усику знайшли суперника на випадок зриву бою з Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик у разі ще одного зриву поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі зустрінеться з хорватом Філіпом Хрговічем
Про це заявив промоутер українського важковаговика Олександр Красюк, якого цитує BoxingScene.
"Давайте просто молитися, щоб він одягав шолом під час спарингів – не так, як минулого разу, коли він отримав розсічення. Воно було справжнє. Гадаю, Тайсон Ф’юрі не носив шолом і отримав розсічення. Але у мене немає доказів, це здогадка", - сказав Красюк.
Він додав, що у разі відмови британця боксувати з Усиком 18 травня, українець зустрінеться з офіційним претендентом на титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) Філіпом Хрговічем.
"Він готується до поєдинку з Даніелем Дюбуа 1 червня, але йому доведеться бути готовим 18 травня, щоб замінити Тайсона Ф'юрі, якщо буде потрібно", - зазначив Красюк.
Бій Усик - Ф'юрі
2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено з 17 лютого.
Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.
Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF.
Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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