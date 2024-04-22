"Давайте просто молитися": Усику знайшли суперника на випадок зриву бою з Ф'юрі

Про це заявив промоутер українського важковаговика Олександр Красюк, якого цитує BoxingScene.

"Давайте просто молитися, щоб він одягав шолом під час спарингів – не так, як минулого разу, коли він отримав розсічення. Воно було справжнє. Гадаю, Тайсон Ф’юрі не носив шолом і отримав розсічення. Але у мене немає доказів, це здогадка", - сказав Красюк.

Він додав, що у разі відмови британця боксувати з Усиком 18 травня, українець зустрінеться з офіційним претендентом на титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) Філіпом Хрговічем.

"Він готується до поєдинку з Даніелем Дюбуа 1 червня, але йому доведеться бути готовим 18 травня, щоб замінити Тайсона Ф'юрі, якщо буде потрібно", - зазначив Красюк.

Бій Усик - Ф'юрі

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено з 17 лютого.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF.

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).