Футбольний тренер Свен-Йоран Еріксон пішов із життя у 76 років після важкої хвороби

Про це повідомляє Sky News із посиланням на заяву родини.

"Після тривалої хвороби Свен-Йоран Еріксон помер вранці вдома в оточенні сім'ї", - повідомила родина тренера.

Шведський фахівець тренував збірну Англії з 2001 по 2006 роки. Він був наставником "золотого покоління" футболістів, серед них: Девід Бекхем, Стівен Джеррард, Вейн Руні та Френк Лемпард.

Також Свен-Йоран Еріксон працював з командами "Манчестер Сіті", "Лаціо", "Сампдорією", "Фіорентиною", "Ромою" та "Бенфікою".