Футбольний тренер Свен-Йоран Еріксон пішов із життя у 76 років після важкої хвороби
Колишній футбольний тренер збірної Англії Свен-Йоран Еріксон помер у віці 76 років: у нього був неоперабельний рак підшлункової залози
Про це повідомляє Sky News із посиланням на заяву родини.
"Після тривалої хвороби Свен-Йоран Еріксон помер вранці вдома в оточенні сім'ї", - повідомила родина тренера.
Шведський фахівець тренував збірну Англії з 2001 по 2006 роки. Він був наставником "золотого покоління" футболістів, серед них: Девід Бекхем, Стівен Джеррард, Вейн Руні та Френк Лемпард.
Також Свен-Йоран Еріксон працював з командами "Манчестер Сіті", "Лаціо", "Сампдорією", "Фіорентиною", "Ромою" та "Бенфікою".
- Футбольний тренер оголосив про свій діагноз у січні 2024 року.
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