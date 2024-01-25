Ф`юрі накинувся на Усика через сережку у вусі, український боксер відповів

Усик та Ф'юрі поспілкувалися у спільному інтерв’ю для Gloves Off на TNT Sports, повідомляє Трибуна.

Британський важковаговик заявив, що його не може перемогти чоловік, який носить сережку.

"Я знаю, що він не може перемогти мене, він не може цього зробити. Чоловік, який носить сережку, ніколи не зможе перемогти Тайсона Ф’юрі. Немає жодного шансу. Ніхто, хто носить сережки, не зможе мене перемогти", – сказав Ф’юрі.

Усик у відповідь заявив, що носить сережку тому, що він є нащадком козаків.

"Я можу пояснити, що це таке. Це український воїн, козак. Це ті люди, які боронили мою країну багато років від ворога. Це тільки підтвердження мого козацького роду. Вони ніколи не програвали. Тут нема краси чи моди", – пояснив Усик.

Коли відбудеться бій Усик - Ф'юрі

Поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі заплановано на 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Боксери визначать абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).