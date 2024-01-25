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Головна Спорт Ф`юрі накинувся на Усика через сережку у вусі, український боксер відповів

Ф`юрі накинувся на Усика через сережку у вусі, український боксер відповів

25 січня, 2024 четвер
16:40
Спорт Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик відповів на закиди Тайсона Ф'юрі, що він носить сережку у вусі та заявив, що це козацький символ

Усик та Ф'юрі поспілкувалися у спільному інтерв’ю для Gloves Off на TNT Sports, повідомляє Трибуна

Британський важковаговик заявив, що його не може перемогти чоловік, який носить сережку.  

"Я знаю, що він не може перемогти мене, він не може цього зробити. Чоловік, який носить сережку, ніколи не зможе перемогти Тайсона Ф’юрі. Немає жодного шансу. Ніхто, хто носить сережки, не зможе мене перемогти", – сказав Ф’юрі.

Усик у відповідь заявив, що носить сережку тому, що він є нащадком козаків. 

"Я можу пояснити, що це таке. Це український воїн, козак. Це ті люди, які боронили мою країну багато років від ворога. Це тільки підтвердження мого козацького роду. Вони ніколи не програвали. Тут нема краси чи моди", – пояснив Усик.

Коли відбудеться бій Усик - Ф'юрі

Поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі заплановано на 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Боксери визначать абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. 

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).  

Теги:
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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