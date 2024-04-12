Ф'юрі ошелешив планами провести три бої з Усиком

Про це повідомляє Mirror.

"Якби саудівці не прийшли у бокс і не провели мій попередній бій, я б зараз не боксував. Ми говорили про ще 10 боїв, і це моя мета. Мені ще навіть не виповнилося 36 років, тому я боксуватиму до 40, усім цим бійцям буде до 40. Якщо їх зможуть швидко організувати, я це зроблю", - заявив Тайсон Ф'юрі.

Британський боксер сказав, що планує тричі побитись з Олександром Усиком.

"Я можу показати себе найкраще, коли маю 2-4 бої поспіль. Якщо вони можуть це організувати, фантастично. Я проведу 2 бої з Усиком, 2 з Ей Джеєм, якщо його за цей час не поб’ють - так що це 4. Потім я проведу бої з Даніелем Дюбуа та Джо Джойсом, потім з Джозефом Паркером - це 7. Тоді я поїду в Америку і поб’ю американця, можливо, Деонтея Вайлдера вчетверте. Можливо, європеєць, Агіт Кабаєл. Тоді на 10-й поєдинок я, мабуть, зроблю третій бій з Усиком", - сказав Ф’юрі.

Бій Усик - Ф'юрі

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).