Фʼюрі пообіцяв "менше клоунади" перед реваншем з Усиком

Про це "Трибуна" повідомляє з посиланням на iFL TV.

"Нема потреби в кардинальних змінах у кінних перегонах, які програно на волосинку. Ніхто не буде інакше тренуватись і готуватись. Вони будуть робити те саме, що робили раніше, але, можливо, стартують трохи швидше чи щось подібне", - каже Тайсон Фʼюрі.

За словами британця, у першому бою з Олександром Усиком він фактично не робив нічого неправильно.

"Єдине, що я можу придумати, це бути трохи більше зосередженим і трохи менше влаштовувати клоунаду. Ось і все. Я, звісно, ​​зроблю те, що маю зробити, якщо бій триватиме три-чотири, п’ять, шість раундів. Але навіть якщо бій пройде повну дистанцію, і я буду трохи більш зосередженим, тоді я зроблю те, що маю", – заявив Ф’юрі.

Перший бій Усика проти Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Олександра Усика і Тайсона Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі.

Реванш пройде 21 грудня. Усик і Фʼюрі знову зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут проходив перший поєдинок боксерів.