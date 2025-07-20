Ф'юрі викликав Усика на третій бій: "Він знає, що є лише один чоловік, який може його перемогти"

Про це повідомляє Тribuna.

Ф’юрі привітав Олександра Усика з перемогою й визнав, що українець провів фантастичний бій проти Даніеля Дюбуа: "Вони вийшли на справжню рубку, тож вітаю обох".

"Але Олександр Усик знає, що є один чоловік, який може його перемогти. Я вже робив це двічі, і весь світ це знає. Мене н****и. Але я прийняв це як чоловік. Ось я – не тусуюсь на якихось боксерських шоу. Я вийшов на пробіжку. Я повернувся додому. Я зробив свою справу і знову став собою. Я – той самий. Я – клятий спартанець. І хоч що б хто не казав – я, б**ть, виграв ті бої. Гарантовано. На 100 відсотків. Є тільки один справжній чоловік. Давай", – сказав Ф'юрі.