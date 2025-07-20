Ф'юрі викликав Усика на третій бій: "Він знає, що є лише один чоловік, який може його перемогти"
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі прокоментував перемогу Олександра Усика над британцем Даніелем Дюбуа в реванші, звернувшись до українця у своєму стилі
Про це повідомляє Тribuna.
Ф’юрі привітав Олександра Усика з перемогою й визнав, що українець провів фантастичний бій проти Даніеля Дюбуа: "Вони вийшли на справжню рубку, тож вітаю обох".
"Але Олександр Усик знає, що є один чоловік, який може його перемогти. Я вже робив це двічі, і весь світ це знає. Мене н****и. Але я прийняв це як чоловік. Ось я – не тусуюсь на якихось боксерських шоу. Я вийшов на пробіжку. Я повернувся додому. Я зробив свою справу і знову став собою. Я – той самий. Я – клятий спартанець. І хоч що б хто не казав – я, б**ть, виграв ті бої. Гарантовано. На 100 відсотків. Є тільки один справжній чоловік. Давай", – сказав Ф'юрі.
- Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик запитав у стадіону "Вемблі" щодо того, хто міг би бути його наступним суперником.
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