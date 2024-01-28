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Італієць Яннік Сіннер переміг росіянина у фіналі чоловічої сітки Australian Open - 2024

28 січня, 2024 неділя
14:53
Спорт Яннік Сіннер, теніс

28 січня у фіналі чоловічої сітки Australian Open-2024 в Мельбурні переміг італієць Яннік Сіннер, вигравши перший Грендслем у кар'єрі. Переможний матч він зіграв з "нейтральним" росіянином Даніїлом Медведєвим

Про це повідомляє "Суспільне.Спорт".

На Аustralian Оpen - 2024 22-річний Сіннер вперше в кар'єрі вийшов до фіналу турніру серії Грендслем, обігравши 10-разового чемпіона Australian Open італійця Новака Джоковича.

"Нейтральний" Медведєв утретє вийшов у фінал Australian Open, проте обидва попередні вирішальні матчі чемпіон US Open - 2021 програв. При цьому на AO-2024 третій номер світового рейтингу двічі зробив камбек з 0:2 за сетами: проти фіна Еміля Руусуворі у другому колі та німця Александра Зверєва у півфіналі.

Хід фінального матчу чоловічої сітки Australian Open - 2024

Напочатку матчу Медведєв зробив брейк уже в другому геймі на подачі Сіннера. До кінця сету італієць не зумів заробити жодного брейкпойнту, натомість Медведєв закрив сет у геймі на подачі суперника - 6:3.

У другій партії Медведєв усе ще вигравав, зробивши два брейки, встановивши рахунок 5:1. Сіннер виграв один брейк і навіть заробив брейкпойнт за рахунку 3:5 на подачі Медведєва, однак той зумів захистити подачу і збільшити перевагу за сетами - 6:3.

У третьому сеті Сіннер впевненіше зіграв на своїй подачі, не допустивши жодного брейкпойнту. А за рахунку 5:4 реалізував перший сетпойнт на подачі Медведєва, скоротивши відставання за партіями.

У четвертому сеті повторився сценарій третього: Сіннер заробив сетпойнт за рахунку 5:4 на свою користь і одразу його реалізував, перевівши гру у вирішальну партію.

Ключовим у п'ятому сеті виявився гейм на подачі Медведєва за рахунку 3:2 на користь Сіннера. Італієць повів 40:15 і реалізував другий брейкпойнт. Після цього Яннік взяв два гейми на власній подачі і завершив камбек - 6:3.

Таким чином, рахунок фінального матчу чоловічої сітки на Australian Open - 2024: Яннік Сіннер (Італія, 4) - Даніїл Медведєв (2) 3:2 (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3)

  • Італійський тенісист Яннік Сіннер завдав сербу Новаку Джоковичу першої за шість років поразки на Відкритому чемпіонаті Австралії та вийшов до фіналу турніру.
Теги:
Світ
теніс
Australian Open
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